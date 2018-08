Anzeige

Gemeinsam mit ihrer Bibliser Freundin Christina Wetzel verbrachte Emilia Herbert die nahezu zwölfstündige Anreise im Sonderzug und im selben Hotelzimmer. Sie besichtigten Petersdom und Spanische Treppe, am Kolosseum und Forum Romanum kamen die Messdiener gleich mehrfach vorbei. In bester Erinnerung bleibt die Begegnung mit Bischof Peter Kohlgraf, mit dem ein Gottesdienst gefeiert wurde und der anschließend 1600 Messdiener des Bistums Mainz zum Eisessen einlud.

Die Stimmung in Rom hatte während dieser Woche fast schon Festivalcharakter, fünf Tage befand sich die Ewige Stadt in der Hand der Ministranten, die erkennbar an ihren Strohhüten überall zu sehen waren. Unzählige Sanitäter waren wegen der Hitze im Einsatz. Nicht zuletzt dank des Heiligen Christopherus, der den beiden Hofheimerinnen in Form eines Schlüsselanhängers vor der Abfahrt vom Hofheimer Messdienerteam als Reisebegleiter überreicht wurde, kamen beide heil und gesund zurück. fh

