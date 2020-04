Begehrtes Weihwasser

Hofheim.Großen Zuspruch erfährt die im Zusammenhang mit dem Osterfest von der katholischen Pfarrei St. Michael initiierte Aktion der Weihwasserfläschchen zum Mitnehmen (wir berichteten). Bis auf zwei Flaschen der ursprünglich vorhandenen 100 Flaschen wurden alle von Hofheimer Katholiken mitgenommen, so dass erneut 100 Fläschchen von Pfarrsekretärin Katrin Scholl geordert wurden. Pfarrer Adam Malzcyk zeigte sich erfreut über den Zuspruch an der Aktion. Mittlerweile melden sich auch Pfarrgemeinden aus den umliegenden Städten und Gemeinden in Hofheim, um die Aktion „Weihwasser to go“ aufzugreifen. fh

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 22.04.2020