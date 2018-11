Begeisterung für Sport wecken

Lampertheim.Spaß und Bewegung waren beim Wassersportverein Lampertheim (WSV) angesagt. Im Rahmen der Initiative „Wir machen Kinder stark“ des Deutschen Turner-Bundes fand am Samstag der Tag des Kinderturnens statt, an dem sich der WSV beteiligte. „Das Ziel ist es, Kinder zu animieren, Sport zu machen“, erklärte Bernd Brechenser, der erste Vorsitzende der Kanuakademie und Koordinator des Kinderturnens. Deshalb bot der Verein, der selbst drei Kinderturngruppen besitzt, allen begeisterten Kindern die Möglichkeit das Kinderturnabzeichen zu machen.

Zwölf Stadtionen

Bereits vor dem Beginn der Veranstaltung rannten die Kinder quer durch die Turnhalle und konnten kaum noch abwarten, dass es endlich los geht. Dann startete die Veranstaltung und jedes Kind erhielt eine Stempelkarte mit seinem Namen. Dann hieß es: Auf die Plätze, fertig, los! Das ließen sich die Kinder nicht zweimal sagen und stürmten mit ihren Eltern los. An zwölf Stationen durften die Kleinen im Alter von drei bis sieben Jahren ihr Können unter Beweis stellen. Für jede erfolgreich absolvierte Übung gab es dabei einen Stempel. Sechs Stempel waren für das Kinderturnabzeichen nötig. „Die Übungen sind so angelegt, dass das jedes Kind erreichen kann. Es soll nicht immer nur um den Spitzensport gehen, wir wollen die Kinder glücklich machen“, betonte Brechenser.

Während die einen die Übungen schon ganz alleine meisterten, bekamen die anderen Hilfe von den Eltern und Helfern des WSV, von denen zwölf vor Ort waren. Die Übungen waren dabei in sechs Kategorien unterteilt. Neben den Sinnen, der Teamarbeit oder dem Rhythmus wurde auch die Beweglichkeit der Kinder herausgefordert. Fangen und Werfen sowie Rollen, Gehen und Rutschen waren zwei weitere Kategorien. Während die Bewegungslandschaft extra dafür ausgelegt war, die Beweglichkeit der Kinder zu fordern, war deren Geschicklichkeit beim Balancieren über eine Bank und ein Seil gefragt. Zielgenauigkeit brauchten die Kleinsten, als sie Bälle aus einiger Entfernung in einen Kasten werfen mussten.

Konzentration gefordert

Schnell wurde klar, dass neben der Bewegung auch die Konzentration eine wichtige Rolle spielte. Etwas ruhiger ging es beim Fühlen zu, wobei die Kinder ohne hinzusehen erfühlen mussten, was sich in einem Beutel befindet. „Sport bringt eben nicht nur physische Vorteile, sondern regt auch das Denkvermögen an“, erklärte Brechenser. Zwischen 30 und 40 Kinder kamen über den Tag verteilt zum WSV und legten ihr Kinderturnabzeichen ab. In Zukunft möchte der Verein sein Angebot für Kinder noch weiter ausbauen. Momentan turnen etwa 40 Kinder in den eigenen Turngruppen. Eine weitere Gruppe mit zusätzlichen 15 Plätzen ist geplant. av

