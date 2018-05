Anzeige

Neuschloss.Der Wonnemonat Mai hatte beim ökumenischen Frauenfrühstück der evangelischen Johannesgemeinde Neuschloß Einzug gehalten. Bunte Wiesenblumen und Maikäfer aus Schokolade schmückten die Tische, außerdem drehten sich Lieder und Verse um diesen wunderschönen Monat im Frühling. Das Vorbereitungsteam hatte die Dekoration im Gemeindesaal und das umfangreiche Frühstück liebevoll vorbereitet.

Ein herzliches Willkommen schickte Ruth Rupp an die über 60 Frauen. Die jüngste Teilnehmerin hielt sie dabei in ihren Armen: ihre Enkeltochter Maya, gerade mal 15 Monate jung. Das Stimmengewirr der Frauen verebbte, als die Pianistin Karina Mühlnickel in die schwarz-weißen Tasten des Klaviers griff. Gemeinsam wurde das Lied „Der Mai ist gekommen“ gesungen. In Bezug auf die vielen Maikäfer, die vor kurzem aus dem Erdreich gekrochen waren und durch die Luft brummten, gab Christel Haydn das Maikäfergedicht von Wilhelm Busch zum Besten. Darin kommen die Krabbeltiere „kritze, kratze aus Onkel Fritzens Matratze“. Nach dem Morgengebet von Maria Walter wurde ausgiebig gefrühstückt.

Inzwischen war auch der eingeladene Referent Peter Hoffmann von der Polizeidirektion Bergstraße eingetroffen. Der Kriminalhauptkommissar ist Leiter der Präventionsabteilung. Da er auch Jugendkoordinator ist, sei er zum Frauenfrühstück nach Neuschloß gekommen. Die Frauen lachten. Aber Scherz beiseite: Was Hoffmann dann berichtete, war nicht zum Lachen. Denn er beschrieb die aktuelle organisierte Kriminalität im Kreis Bergstraße. Das seien Gruppen, die ihre kriminellen Ziele methodisch strukturiert verfolgen.