Bei Flüchtlingen auf Sizilien

Lampertheim.„Europa mit menschlichem Antlitz – Eine Begegnungsreise nach Sizilien“ – unter dieser Überschrift hatte der Öffentlichkeitsbeauftragte des Dekanats Bergstraße, Berndt Biewendt, die Gemeindemitglieder der Lutherkirche zu einem Lichtbildervortrag eingeladen. In seinem Referat berichtete er über ein Langzeitprojekt der Evangelischen Landeskirche Hessen-Nassau (EKHN), welches das Ziel hat, in Europa einen Überblick zu erhalten, wo Flüchtlinge positiv aufgenommen werden und welcher hilfsbereite Personenkreis dahinter steht. „Wir wollen uns vernetzen mit den Menschen, die den Flüchtlingen freundlich gegenüberstehen“, beschrieb Biewendt das Projektziel. 2021 wird das Resultat des Projektes auf dem nächsten Ökumenischen Kirchentag vorgetragen.

Schon 2017 hatte sich eine größere Gruppe von ehrenamtlichen Helfern sowie Kirchenmitarbeitern nach Griechenland auf den Weg gemacht, um die Verhältnisse vor Ort zu erkunden. Die Insel Lesbos war das Ziel, ein bevorzugter Anlaufort für Flüchtlinge. 2018 besuchte die Gruppe Sizilien und kontaktierte vor allen Dingen in Palermo und Syrakus Hilfsorganisationen und kirchliche Einrichtungen.

Große Hilfsbereitschaft

Viele Menschen würden helfen, stellten die Teilnehmer der Gruppe fest, wenn auch die Bereitschaft von staatlicher Seite sinkt, Flüchtlinge aufzunehmen. Das hängt natürlich auch mit der ungerechten Verteilung der Neuankömmlinge in der Europäischen Union zusammen. Italien fühlt sich im Stich gelassen, die neue nationalkonservative Regierung versucht, den Flüchtlingsstrom zu stoppen. Das würde sich auch zusehends manifestieren in den Hindernissen, die Rettungsschiffen im Mittelmeer in den Weg gestellt werden. Mit zunehmender Sorge beobachte man die Restriktionen der italienischen Regierung. Biewendt zitierte in dem Zusammenhang eine Aussage eines Regierungssprechers, der bekundete, dass die vielen freiwilligen Helfer zukünftig Italien nur noch von der Postkarte kennenlernen würden.

Erschütternde Schicksale

Positiv stehen dem gegenüber die vielen Einrichtungen der Kirche oder der Hilfsorganisationen, die versuchen, den Start in ein neues Leben zu erleichtern. So gibt es zum Beispiel das „centro astali“ in Paler- mo, wo Flüchtlinge medizinisch be- treut werden sowie Sprachunterricht oder Grundlagen einer Berufsausbildung erhalten. Bei dem Besuch der dortigen Einrichtung stand der Kontakt mit den Betroffenen im Vordergrund. Die Einzelschicksale sind erschütternd, stellte Biewendt fest und berichtete von Verfolgung, Zwangsprostitution und Ausbeutung durch Schleuserbanden.

Der Hotspot in Pozzala und die Kirche Maria Madre della Chiesa in Syrakus waren weitere Reisestationen der Gruppe. Der dortige Geistliche, Don Pedro, sei weithin bekannt für seine Hilfsbereitschaft, erzählte Biewendt. Der gesamte Kirchenraum sei einmal voll besetzt gewesen mit Menschen, die auf Matratzen lagen. Hier habe sich der Sinn der Kirche manifestiert, erzählte ihnen der Geistliche. Natürlich sparte Biewendt auch nicht mit Kritik an den Regierungen. „Wenn früher Hilfe in den Flüchtlingsregionen im Vordergrund stand, wird heute nur noch über Abschiebepolitik diskutiert“, stellte er bedauernd fest.

Es blieb dem Kirchenvorstandsmitglied Rita Reimers vorbehalten, dem Referenten zu danken. In der anschließenden Diskussion wurden vor allem persönliche Erfahrungen mit Flüchtlingen in Lampertheim thematisiert. sto

© Südhessen Morgen, Samstag, 16.02.2019