„Bei Freiwilligenarbeit eine Großstadt“

Lampertheim.Ehre, wem Ehre gebührt: Trotz – oder gerade wegen – zunehmender Veranstaltungsabsagen wegen des Coronavirus hat die Stadt Lampertheim am Samstag ihre Ehrenamtlichen mit einem Showprogramm in der Hans-Pfeiffer-Halle gefeiert. Rund 850 Gäste waren geladen, ein Großteil davon ist gekommen. Mit der Veranstaltung will die Stadt zeigen, wie wichtig ihr die Würdigung der ehrenamtlichen Arbeit ist.

„Ja“, schickte Bürgermeister Gottfried Störmer gleich zu Beginn vornweg, „wir sind heute hier trotz Corona“. Man habe in der Verwaltung ernsthaft abgewogen, erklärte das Stadtoberhaupt. „Aber ein Ausfall wäre unentschuldbar, eine Verschiebung wegen des vollen, städtischen Kalenders sehr schwierig“, so Störmer. Von vielen Gästen gab es dafür Applaus.

Veranstaltungen wie die „saubere Gemarkung“ oder Jahreshauptversammlungen der Feuerwehren hatte die Stadt dagegen auf Anordnung des Bürgermeisters in den vergangenen Tagen abgesagt (wir berichteten). Die Begründung, Einsatzkräfte seien besonders zu schützen, hatte besonders in den sozialen Netzwerken für Verwunderung gesorgt. „Keine Linie“, kritisierte ein Facebook-Nutzer. Andere fragten sich, weshalb eine Veranstaltung „mit 850 Leuten im geschlossenen Raum“ stattfinde, während die Putzaktion im Freien entfalle.

Verzicht auf Händeschütteln

Die Stadt folgt dabei allerdings dem Anraten des Kreisgesundheitsamtes. Das hatte empfohlen, alle Veranstaltungen mit Beteiligung von Personen, die zur Aufrechterhaltung der sicherheitsrelevanten Infrastruktur nötig sind, abzusagen. Das Mittagessen der „sauberen Gemarkung“ etwa hätte beim Technischen Hilfswerk stattgefunden.

„Hätte man auch anders regeln können“, kommentierte ein Lampertheimer. Andere geladene Gäste fragten sich im Vorfeld, ob sie nun „Ehrenamtler zweiter Klasse seien“. Etwa ein DRK-Mitglied äußerte sich so: „Wenn wir uns also anstecken, ist das weniger schlimm?“. Das Gegenteil sei der Fall, wie Störmer betonte. Der Ehrenabend finde eben deshalb statt, weil ihm die Anerkennung der geleisteten Arbeit so wichtig sei. Einzig auf das Händeschütteln verzichteten die Teilnehmer kollektiv.

Die meisten Ehrenamtler gingen aber offenbar mit Störmers Entscheidung mit, war die Halle doch gut gefüllt. Nur leere Plätze in den hinteren Reihen ließen darauf schließen, dass im Gegensatz zu den Vorjahren einige wenige zuhause geblieben waren. Störmer war trotzdem stolz. In der Freiwilligenarbeit sei man eine Großstadt, sagte er. Das zeige etwa der Freiwilligentag – in diesem Jahr für den 19. September angesetzt–, bei dem die Lampertheimer regelmäßig mehr Projekte als die Großstädte der Region stemmen.

In einer „schnelllebigen Zeit mit fragwürdigen Idolen“ seien die Ehrenamtler beste Botschafter und Vorbilder, so Störmer. Stellvertretend hob er zwei Vereine hervor: Die Rettung des Vogelparks zeige, wie sehr die Lampertheimer zusammen halten. „Und die Gründung des Demokratiebündnisses, dass wir hier keinen Platz für Hass und Rassismus haben“, betonte der Rathauschef.

Im Anschluss an Störmers Worte begann dann das Hauptprogramm. Das Zauber-Team „Flick Flack“ unterhielt das Publikum mit seiner „Phenomen-Show“ – einer Mischung aus Tanz, Comedy und Zaubertricks. Von zersägten Frauen über die Durchdringung eines Riesenventilators bis hin zu Kartenspielertricks gab es fürs Publikum allerhand Illusionen. Als Freiwilliger musste auch „der Gottfried“ herhalten – weil er aussehe, als habe er Geld dabei. Seinen gezehntelten 50-Euro-Schein erhielt der Bürgermeister aber wieder ganz zurück.

Die Zauberer Peter Karl und Klaus Grunewald ließen Tische schweben und versuchten sich im blinden Zauberwürfel-Lösen. Dazwischen trat der Landauer Peter Karl als holländischer Entertainer Ted Louis, unter anderem bekannt aus „Immer wieder sonntags“ in der ARD, auf. Die ulkige, knallorangene Kunstfigur brachte das Publikum besonders mit Seiltricks zum Lachen.

Bürgermeister Störmer blieb am Ende der Veranstaltung nur noch eine Bitte an die Ehrenamtlichen: „Lassen Sie in ihrem Engagement nicht nach!“

© Südhessen Morgen, Montag, 09.03.2020