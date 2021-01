Bei harten Kontroversenausgleichen

Lampertheim.Frauen haben bei der SPD etwas zu sagen: Darauf legen die Lampertheimer Sozialdemokraten großen Wert. Bis zum 26. von insgesamt 47 Plätzen wird auf der Kandidatenliste jeder zweite Platz von einer Frau eingenommen. Christiane Krotz folgt Spitzenkandidat Marius Schmidt auf Platz zwei. Sie ist es auch, die der amtierenden Stadtverordnetenvorsteherin Brigitte Stass nachfolgen soll. Mindestvoraussetzung: Die SPD wird nach den Kommunalwahlen am 14. März wieder stärkste Fraktion im Stadtparlament.

Obendrein sehen sich die Lampertheimer Sozialdemokraten in unterschiedlichen Teilen der Bevölkerung verankert. Dies kommt auch in einzelnen Kandidaturen zum Ausdruck. So stehen auf der Liste die Namen Dieter Brechenser vom Wassersportverein, der Hofheimer Wehrführer Dirk Wagner, CCRW-Vorsitzender Freddy Herweck oder die Vorsitzende des Behindertenbeirats, Petra Brandt.

Eine entscheidende Rolle soll in der bevorstehenden neuen Legislaturperiode das bisherige Fraktionsmitglied Christiane Krotz spielen. Über sich sagt sie entschlossen: „Vor dem Können kommt das Wollen – und ich will.“ Am 1. April 1993 zog sie erstmals ins Stadtparlament ein – da lag der soeben neu gewählte Erste Stadtrat und SPD-Spitzenkandidat Marius Schmidt noch in den Windeln. Die Sozialdemokratin verfügt demnach über eine beachtliche kommunalpolitische Erfahrung, zeitweise auch durch ihre Mitarbeit im Magistrat.

Mehr auf Bürger eingehen

Als eine ihrer wichtigsten Eigenschaften bezeichnet Christiane Krotz ihr ausgleichendes Wesen. Dies würde sie auch auf dem Posten der Stadtverordnetenvorsteherin einsetzen, um Kontroversen zu versachlichen. Sie ist ferner der Überzeugung, dass Kommunalpolitiker verstärkt auf Bürger zugehen müssen. Die SPD will vor diesem Hintergrund neue Beteiligungsformate wie einen Bürger- und einen Achterrat einberufen, in dem sich Erwachsene und Jugendliche engagieren können. Zu ihrem Anliegen will Christiane Krotz auch die Einberufung von Bürgerversammlungen machen. Sie hält es außerdem für wichtig, politische Abläufe transparenter zu gestalten, etwa durch den Ausbau digitaler Informationsplattformen.

In den vergangenen Jahren hat die Sozialdemokratin einen raueren Umgangston in den parlamentarischen Debatten wahrgenommen. Sie möchte dazu beitragen, dass sich auch politische Konkurrenten persönlich begegnen und einen einvernehmlichen Kontakt pflegen können. Der inhaltlich bezogenen Sachdebatte müssen alle Bemühungen gelten: Hierfür möchte sich die Stadtverordnetenvorsteherin Christiane Krotz in spe mit aller Kraft einsetzen. urs

© Südhessen Morgen, Dienstag, 26.01.2021