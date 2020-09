Bei Rundgang Stadt und Natur kennen lernen

Lampertheim.„Heimaturlaub“ ist so beliebt wie lange nicht mehr. Der Geo-Naturpark etwa hat so viele Wanderkarten wie nie abgesetzt. Davon will auch Lampertheim profitieren. Gemeinsam haben der Odenwaldklub, der Geo-Naturpark und die Stadt einen neu ausgeschilderten Wanderweg quer durch Lampertheim eingeweiht. Über 8,6 Kilometer lang ist der topfebene Rundweg – ausgehend vom Bahnhof.

Für Bürgermeister Gottfried Störmer ist die Route über größtenteils asphaltierte Wege ein weiterer Schritt in der touristischen Erschließung der Stadt. Der Rathaus-Chef hat sich bereits lange vor Beginn der Corona-Pandemie für die Ankurbelung des Naherholungs-Tourismus stark gemacht – insbesondere rund um das Naturschutzgebiet Lampertheimer Altrhein. Die Einweihung mehrerer neuer Radrouten (Rheinschleife, Familienerlebnisradroute Ried), die Einrichtung eines Infopunktes am Altrheindamm sowie die Etablierung eines Geopark-vor-Ort-Teams dokumentieren diese Bestrebungen. Nun sehen die Beteiligten einen günstigen Zeitpunkt. „Heimatnatur“, sagt Geopark-Chefin Jutta Weber, „nehmen viele seit dem Lockdown bewusster wahr.“

Jetzt mittendrin

Der neue Rundwanderweg „LA 1 mittendrin“ ist nun in Kooperation zwischen Stadt und Geo-Naturpark Bergstraße Odenwald entstanden, die Initiative ging aber vom Lampertheimer Odenwaldklub aus. Und hat ein Ziel: Die Sehenswürdigkeiten, die Lampertheim mit den Feuchtgebieten und Sandböden hat, mit der Heimatgeschichte und der hiesigen Gastronomie sowie dem Einzelhandel zu verbinden.

Bei der Analyse des bestehenden „schönen Wegenetzes“ hatte das Großvater-Enkel-Gespann Marius und Horst Schmidt nämlich festgestellt, dass fast alle bisherigen Routen um Lampertheim herumführen oder die Stadt gänzlich links liegenlassen. Ähnliche Wege wurden in Hofheim und Hüttenfeld ausgewiesen, in der Kernstadt habe man bewusst die Kooperation mit dem Geopark gesucht.

Die 8,6 Kilometer lange Strecke „LA 1 mittendrin“ dagegen leitet Wanderer mit dunkelbraun-weißen Markierungen und der „1“ vom Bahnhof aus durch den Stadtpark direkt in die Innenstadt. Von dort aus führt der Weg durch die Römerstraße vorbei an Domkirche, Altem Rathaus und Andreaskirche hinaus auf den Biedensand. Über die Nato-Straße und den Hollerngraben gelangen Wanderer ans Heimatmuseum und zurück an die Gleise. Für Geo-Naturpark-Geschäftsführerin Jutta Weber ist der Weg die ideale Verbindung zwischen Natur und städtischen Sehenswürdigkeiten.

Für Marius Schmidt ist der Weg ein Anreiz für Besucher, mehr von der Stadt zu sehen. Das große Infoschild auf dem Bahnhofplatz sei ein kleiner Beitrag, „dass wir es endlich hinkriegen, den Menschen mehr von Lampertheim zu zeigen als ein abgewracktes Bahnhofsgebäude“, so der OWK’ler. Rathaus-Chef Störmer betonte, der Weg sei nicht ausschließlich für ortsfremde Ausflügler: „Man kann noch so alteingesessen sein. Der Weg und geführte Touren durch die eigene Stadt halten immer wieder neue, spannende Geschichten bereit“. Die Ziffer „1“ im Namen des Weges könnte in den kommenden Jahren noch mehr Wanderstrecken versprechen – zumindest die Kooperation zwischen Odenwaldklub, Stadt und Geo-Naturpark scheint vielversprechend.

Dass die Route eben nur „größtenteils“ asphaltiert ist, findet Petra Brandt allerdings schade. Die Vorsitzende des Behindertenbeirats monierte, dass die Schotter-Strecke durch den Stadtpark für Menschen mit Rollator oder Rollstuhl problematisch sei. „Hätte man uns gefragt, hätte das ein toller Vorzeigeweg und Werbung für die Stadt in Sachen Barrierefreiheit werden können.“

© Südhessen Morgen, Montag, 21.09.2020