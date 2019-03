Bei Sportabzeichen Ausdauer gezeigt

Hofheim.Im Vereinsheim des Turnvereins bekamen die Absolventen, die die Anforderungen des Deutschen Sportabzeichens meisterten, ihre Urkunden und Abzeichen überreicht. 97 Sportabzeichen konnten von Regine Kraus und TVH-Leichtathletikabteilungsleiterin Verena Salomon verliehen werden. Um die Belange der Sportabzeichenabsolventen kümmern sich beim TV Hofheim (TVH) neben Kraus noch Manfred Schober und Michael Schnell.

In zwei Etappen wurden die Auszeichnungen in diesem Jahr vorgenommen. Unter den Absolventen fanden sich zur Freude der Verantwortlichen etliche Neulinge, stattliche 21 im Nachwuchsbereich, immerhin acht bei den Erwachsenen, die den Anforderungen bezüglich der Komponenten Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Koordination gerecht wurden. Diese kamen wiederum in turnerischen Übungsformen, beim Radfahren, Schwimmen und in der Leichtathletik zum Tragen, in unterschiedlichen Anforderungen getreu dem jeweiligen Alter und Geschlecht.

Herausragend war in diesem Jahr die Drei-Generationenfamilie Karb, aus deren Reihen Senior Karl-Heinz, dessen Sohn Gregor und Tochter Sophie sich das Sportabzeichen sicherten. Die meisten Wiederholungen, insgesamt 51, schaffte Peter Mohler. Nach der „schöpferischen Pause“ über die Wintermonate wird das Sportabzeichentraining am Mittwoch, 8. Mai, wieder aufgenommen. Im Sportpark besteht dann immer mittwochs ab 18 Uhr bis 19.30 Uhr die Gelegenheit, am Sportabzeichentraining teilzunehmen, wozu eine Mitgliedschaft im Turnverein nicht nötig ist.

Die erwachsenen Sportabzeichenabsolventen in der Übersicht: Sven Bickel, Nicole Bittmann, Bea Demski, Jenny Friedrich, Sieglinde Friedrich, Florian Fäustle, Mechthild Fäustle, Selina Fuchs, Alisia Gahabka, Fiona Grüll, Stefan Herbold, Klaus Herzog, Winfried Höfle, Fabian Höfle, Julia Höfle, Robert Jakubik, Gregor Karb, Karl-Heinz Karb, Franz-Lothar Koch, Rosi Koch, Iris Krämer, Regine Kraus, Theresa Kraus, Gabriele Krug, Jürgen Küppers, Jonas Kuschnir, Gerda Laßmann, Peter Mohler, Christel Mörstedt, Marco Necke, Mona Niederhöfer, Stefan Ofenloch, Annika Ohl, Stefanie Pfeiffer, Dina Pietrangeli, Christoph Salomon, Meike Salomon, Verena Salomon, Karl-Heinz Schmehr, Manfred Schober, Roland Schulz, Thorsten Weber, Christina Wegerle, Dominik Wegerle, Anette Wegerle, Horst Westenberger und Uta Wetzel. fh

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 06.03.2019