Beim Empfang voll dabei

Lampertheim.Das Alter hat schon einige Spuren hinterlassen, aber beim Empfang ihrer Gratulationsgäste zu ihrem 90. Geburtstag ist die Jubilarin Waltraud Becher voll dabei. Im Alten- und Pflegeheim Maria Verkündigung lebt sie seit zwei Jahren mit ihrem Ehemann Werner (89) und fühlt sich hier auch gut aufgehoben und versorgt, wie sie versichert.

Bürgermeister Gottfried Störmer war der erste Gratulant – bewaffnet mit Blumen und Gesundheitssäften. Mit einer Urkunde sprach er der Jubilarin die besten Wünsche aus. Waltraud Becher ist geboren in Bürstadt, wo sie auch aufwuchs und die Schule besuchte. Arbeit fand sie anschließend in der damaligen Zellstofffabrik in Mannheim-Waldhof. Erst gesundheitliche Probleme zwangen sie schließlich, die Firma zu verlassen.

Heirat im Jahre 1953

Im Jahr 1952 lernte sie dann ihren zukünftigen Ehemann Werner kennen, der damals noch bei den amerikanischen Truppen in Mannheim-Käfertal im technischen Bereich tätig war. Eine Tanzveranstaltung auf dem Kasernengelände führte zur ersten Begegnung, welche nicht die letzte sein sollte. Die beiden lernten sich kennen und lieben. Ein Jahr später heirateten sie. Bei einer Tante in Lampertheim fand das junge Paar das erste Domizil, ein kleines Zimmer. Auf der Suche nach einer geeigneten Wohnung zogen sie mehrfach um und fanden in der Egerländerstraße endlich das richtige Zuhause. Sie lebten 40 Jahre dort bis zum Umzug in das Pflegeheim. Kinder waren ihnen leider nicht vergönnt.

Die Jubilarin arbeitete in Lampertheim im Gaststättengewerbe oder führte kleine Nebentätigkeiten aus. Engagiert hat sich Waltraud Becher zusammen mit ihrem Mann vor allen Dingen bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Hier hat sie mit Kuchen oder auch mal mit Bedienung ausgeholfen, wobei der AWO ihr Hobby Kuchenbacken sehr zustattenkam. Auch der Schützenverein profitierte von ihren Fähigkeiten.

Die Urlaubszeit hat das Ehepaar Becher meistens im Schwarzwald oder in Südtirol mit ausgedehnten Wanderungen verbracht. Gestern Nachmittag wurden die Tischnachbarn und Bekannten noch zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Bechers Nichte Waltraud, welche sich um alle Dinge der Familie kümmert, wollte auch dabei sein. Das nächste Jubiläum steht schon vor der Tür: Im Oktober feiert das Ehepaar die Eiserne Hochzeit. sto

