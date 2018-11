Beim Kinobesuch sofort verstanden

Hofheim.60 Jahre Eheleben: Das ist eine Zeit, die zusammen schweißt. Wilma und Ottmar Notz wurden nicht weit voneinander geboren. Ehemann Ottmar (78) ist Hofheimer und wuchs dort auf. Kraftfahrzeugmechaniker war sein Lehrberuf und der Verbindung von Auto, Benzin und Reparaturen blieb er sein Berufsleben lang treu. Jeden Morgen ging es um 4.30 Uhr los und spät abends wieder nach Hause, das sind seine Erinnerungen an die ersten Jahre als Geselle.

Dazu Aushilfe am Wochenende an der Tankstelle für 25 Mark pro Tag. Einen freien Tag gab es da selten. Anlässlich eines Kinobesuchs in Bürstadt traf er auf die Liebe seines Lebens. Wilma Notz (78) war in Bürstadt in einer Schneiderei tätig und ging ebenfalls der damals beliebtesten Freizeitbeschäftigung, dem Kinobesuch, nach. „Wir haben uns sofort verstanden“, erinnert sich Ottmar Notz und die baldige Heirat war beschlossene Sache.

Geheiratet wurde in Bürstadt. Mit dem damaligen Pfarrer verband das Ehepaar eine lange und tiefe Freundschaft. Die Familie wurde bald größer, denn von 1959 bis 1971 vervollständigten vier Kinder die Familie. Heute gehören noch fünf Enkel und drei Urenkel dazu. Mittlerweile betrieb Ottmar eine Tankstelle mit angeschlossenen Reparaturbetrieb. Die Tank- stelle hatte von 6 bis 20 Uhr geöffnet. Einschließlich der Wochenenden war da wenig Freiraum für anderweitige Aktivitäten. Ehefrau Wilma half immer mit und war für den Kassenbereich zuständig.

Bankräuber als Kunden

Als passives Mitglied war Ottmar Notz in 16 Vereinen eingeschrieben. Er erinnert sich an einen Banküberfall in der Nähe, bei dem die Verbrecher danach bei ihm tankten und auch bezahlten, obwohl die Polizei mittlerweile auf dem Plan war, aber wegen der Explosionsgefahr bei einer Schießerei nicht eingriff. Später wurden die Bankräuber festgenom- men. Auch die Jacob Sisters waren bei ihm Kunden, stilecht mit Pudel auf dem Arm.

35 Jahre hat die Familie das Geschäft betrieben. Zehn Jahre hat Notz obendrein als Kraftfahrer gearbeitet. Erster Stadtrat Jens Klingler überreichte Präsent und Urkunden von der Stadt bis zum Ministerpräsidenten. sto

