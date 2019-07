Beim Pappelfest wird Musik großgeschrieben

Lampertheim.Das Pappelfest in den Vereinsanlagen am Sandtorferweg gehört mittlerweile zu den Traditionsveranstaltungen in Lampertheim. Schon seit 1982 ist man bei den drei anliegenden Vereinen Odenwaldklub (OWK), Naturfreunde und CC Rot Weiß aktiv, um den Besuchern ein Sommerfest in weitgehend natürlicher Umgebung zu bieten.

Es wird zwar zusammen gefeiert, aber die Programmgestaltung liegt nach wie vor in den Händen des jeweiligen Vereins. Marius Schmidt, Pressesprecher des Odenwaldklubs, informierte nun zusammen mit dem Vorsitzenden Horst Schmidt über den Verlauf des kommenden Festes. Beim OWK beginnt das Fest bereits am Freitag, 9. August, um 19 Uhr.

Im vergangenen Jahr war man erstmalig versuchsweise mit musikalischer Unterhaltung am Freitag gestartet, ließ den Samstag aus und feierte am Sonntag mit den anderen Vereinen den Pappelfestsonntag. Die Resonanz sei dermaßen gut gewesen, dass man sich entschied, an diesem Konzept festzuhalten. Musikunterhaltung wird dabei großgeschrieben, und wer die aufspielende Rockband „Second Chance“ schon einmal gehört hat, freut sich auf die Musiker um Rolf Hecher und Wolfgang Sum, die der Rock-und Popmusik ab den 70er Jahren huldigen. Natürlich sorgt das Team des Odenwaldklubs auch für das leibliche Wohl.

Fastnachtsflohmarkt am Samstag

Den Samstag will man zur Vorbereitung auf den Sonntag nutzen, an dem der Andrang erfahrungsgemäß noch größer ist. Am Samstag werden der CC Rot-Weiss und die Natur- freunde aktiv werden mit einem Fastnachtsflohmarkt und entsprechender Kinderunterhaltung.

Am Sonntag ab 10 Uhr geht es dann weiter. Die Chorsänger der Chorgemeinschaft Cäcilia/Sängerrose werden ihren Auftritt haben, das Vereinshaus ist wieder Anlaufpunkt für Speis und Trank, und ein Zelt bietet wieder Schutz vor jeglicher Witterung. Wobei jeder natürlich hofft, dass beim Fest die Sonne bei angenehmen Temperaturen vom Himmel lacht.

Hüpfburg und Dämme bauen

Die Oberaufsicht am Grill übernimmt in bewährter Manier Dieter Steller. „Unsere Absicht ist es, eine Brücke zwischen den Generationen zu schlagen“, erläuterte Marius Schmidt einen weiteren Programmpunkt: Der Sonntag soll auch zum Familientag werden, so die Intention des Vereins. Auf dem Freigelände wird das Technische Hilfswerk ein buntes Programm zur kindgerechten Unterhaltung anbieten, darunter eine Hüpfburg und die Möglichkeit, Dammbauten im Miniaturformat zu gestalten.

Gartenanlage soll erneuert werden

Der OWK hofft auf regen Besuch, denn ein eventueller Überschuss würde dringend gebraucht zur Neugestaltung der Gartenanlage. Hier hat der letzte heiße Sommer sichtbare Spuren hinterlassen. Am 1. September sollen dann die lange geplanten Wanderwege in Betrieb genommen werden. „Lampertheim-Mittendrin“ heißt der eine Rundweg, der noch bis zur Einweihung mit Wegweisern und Infotafeln gekennzeichnet wird. Der fünf bis sechs Kilometer lange Weg durch die Stadt wird die Besucher mit zahlreichen Informationen versorgen.

Der zweite Rundweg „Lampertheim-natürlich“ wird schwerpunktmäßig die Umgebung und seine biologische Vielfalt zum Thema haben. Stadtmarketing und NABU waren hier involviert, erläuterte Schmidt.

Natürlich hat man auch schon die 100-Jahrfeier in 2021 im Blick, er- zählt der Schriftführer. Akademische Feier, Kulturabend und historische Wanderungen auf den Spuren der Altvorderen sind in der Planung. Dazu kommen Vorträge über Wanderziele und Berichte über selbsterlebte Wanderungen.

