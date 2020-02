Beim TC sind die Jecken los

Hüttenfeld.Bunt, schrill und manchmal gruselig: Auch beim TC Hüttenfeld waren am Wochenende die Jecken los. Mit der Faschingsfeier setzte der Verein eine lange Tradition für kleine, aber berühmt berüchtigte Tanzpartys im einstmals verrauchten und proppenvollen Clubhaus fort. Geraucht wird dort schon lange nicht mehr – aber die Party-Tradition ist geblieben. Nach einem kurzen Intermezzo im Bürgerhaus kehrte die Veranstaltung vor ein paar Jahren wieder zurück ins Clubheim an der Heppenheimer Straße. Dort heizte DJane Susi den Gästen ein und die schwangen bis in die Nacht das Tanzbein. ksm

