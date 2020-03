Beim Umwelttag geht’s ums Klima

Lampertheim.„Sport im Zeichen des Klimawandels“ ist das Thema beim Umwelttag 2020, zu dem der Sportkreis Bergstraße am Samstag, 21. März von 11 bis 14.30 Uhr zum Wassersportverein Lampertheim einlädt.

„Der Klimawandel ist bereits allgegenwärtig. Heiße Sommer mit Spitzentemperaturen über 35 Grad, Extremwetterereignisse mit Hagel und Stürmen, Hochwasser und Überschwemmungen werden auch in den kommenden Jahren Einfluss auf zahlreiche Lebensbereiche haben – so auch in erheblichem Maße auf den Sport wie auch auf die Artenvielfalt und Biodiversität in der Natur. Neben den Aufgaben des Klimaschutzes wird die Anpassung an die veränderten Verhältnisse immer wichtiger“, heißt es in der Pressemitteilung. Deswegen soll beim diesjährigen Umwelttag des Sportkreises Bergstraße zum einen auf die Auswirkungen des Klimawandels auf Outdoor-Sportarten und Sportstätten eingegangen werden. Zum anderen wird ein Projekt zur Förderung der Biodiversität auf Sportanlagen vorgestellt. Wer teilnehmen möchte, sollte sich bis 18. März per E-Mail an e.ditzenbach@sportkreis-bergstrasse.de anmelden. red

© Südhessen Morgen, Montag, 02.03.2020