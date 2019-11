Beim WSV Bewegungslandschaften erleben

LAMPERTHEIM.Leichtfüßig springt Nora auf die gepolsterte Holzkiste und schwingt sich auf den Barren. Einmal auf die andere Seite, dann ist Freundin Eli dran. Ein Kinderspiel für die Fünfjährigen. Ein Stempel in die Laufkarte und weiter geht’s. Die Mädchen nehmen am Tag des Kinderturnens beim WSV Lampertheim teil und absolvieren gerade das Turnabzeichen. Bei der bundesweiten Aktion öffnen nicht nur Turnvereine ihre Pforten und stellen zwölf vorgegebene Stationen mit verschiedensten Bewegungsanforderungen auf. Kinder im Alter von drei bis sieben Jahren können sich hier kostenlos dran versuchen – und erhalten dafür am Ende das Kinderturnabzeichen.

Für Nora und Eli bleibt es aber nicht bei den zwölf Stationen wie dem Barren. „Schau mal, was ich noch kann“, sagt Nora und flitzt mit ihrer Freundin an der Hand von dannen. Auf einer roten Matte vollführt sie einen Handstand mit Rolle, auch Eli zeigt einen Purzelbaum. Damit gehören die Kinder – man mag es kaum glauben – inzwischen einer Minderheit an. Für viele Grundschüler sind ebensolche Bewegungsabläufe kein Kinderspiel mehr. Sechs von zehn Schulanfängern können keinen Purzelbaum mehr schlagen, ein Großteil kann auch nicht mehr rückwärts laufen. Zehn Prozent der Fünfjährigen leiden an Übergewicht. Diese erschreckenden Zahlen gehen aus den Schuleingangsuntersuchungen und diversen Studien der Krankenkassen hervor. Grundlegende koordinative Fähigkeiten gingen mehr und mehr verloren, so der Tenor.

Rückwärts laufen und rechnen

Dabei kann der Wegfall dieser Bewegungsabläufe weitreichende Folgen haben – nicht nur im körperlichen Bereich. Untersuchungen haben etwa einen Zusammenhang zwischen der Fähigkeit, rückwärts zu laufen und besser rechnen zu können ausgemacht. „Die Bewegungsförderung ist wichtig für eine gesunde körperliche und geistige Entwicklung der Kinder“, heißt es auch von Seiten des Deutschen-Turner-Bundes. Gemeinsam mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat der Verband deshalb die „Offensive Kinderturnen“ 2017 ins Leben gerufen. Sie läuft über vier Jahre bis zum Turnfest in Leipzig im Jahr 2021. Unter anderem wird einmal jährlich der Turntag für Kinder veranstaltet. Im vergangenen Jahr hatten rund 550 Vereine und 40 000 Kinder teilgenommen, in diesem Jahr sollen es mehr als 650 Vereine sein.

Viele Turn- und Sportvereine könnten keine Kinder mehr wegen fehlender Hallenzeiten aufnehmen, hatte Wiebke Glischinski, Vorsitzende der Turnerjugend, zum bundesweiten Start der Aktion gesagt. „Für eine ganzheitliche Entwicklung sind aber Platz, Freiräume zum Spielen, Toben und Ausprobieren unerlässlich“, so Glischinski. Von fehlendem Angebot kann beim WSV Lampertheim nicht die Rede sein. Die Wassersportler sind zum zweiten Mal mit dabei, bieten Kindern in drei Kinderturngruppen mit 60 Teilnehmern Platz zur Entfaltung. „Da wurden bei uns offene Türen aufgemacht“, sagt Organisator Bernd Brechenser. Zum „Training“ der einzelnen Gruppen könnten Interessierte ohne Anmeldung vorbei kommen.

Die Stationen am Aktionstag gibt die Turnjugend vor. Mit dabei sind etwa „Rollen-Gehen-Rutschen“, „Sinne erfahren“, Werfen und Fangen, „Teamarbeit lernen“, „Rhythmus schulen“ und „Bewegungslandschaften erleben“. Und was hat am meisten Spaß gemacht? „Alles hat am meisten Spaß gemacht“, findet die vierjährige Leonora. Und die Turntalente Nora und Eli glauben: „Mama hat bestimmt nichts dagegen, dass wir nächstes Jahr wiederkommen“. ksm

