Lampertheim.Zu einer besonderen Veranstaltung begrüßte Andreas Förster, Sprecher des Gesundheitsnetzes der Ärzteschaft Lampertheim (Gala), Mediziner, Ehrengäste, Verantwortliche der Volkshochschule (vhs) und zahlreiche Zuhörer im Sitzungssaal des Stadthauses.

Im Rahmen der Jubiläumsveranstaltung „20 Jahre Lokales Gesundheitsforum“ dankte der Allgemeinmediziner auch den Mitstreitern wie Rolf Hecher, dem pädagogischen Leiter der vhs, Mitarbeiter Ludwig Baumgartner und Charly Hartnagel an der Technik. Vor allem ging sein Dank an den Initiator des Gesundheitsforums, Dr. Karl-Wilhelm Klingler, Facharzt für Innere Medizin und Sportmedizin. Im März 1998 hielt er den ersten Vortrag. „Mittlerweise ist es das 93. Lokale Gesundheitsforum und wir haben uns das Ziel gesetzt, die 100 voll zu machen“, bekräftigte Förster. Ein Dankeschön richtete er ebenfalls an die Besucher, die der Gala-Veranstaltung die Treue hielten.

Die erste Kreisbeigeordnete und Gesundheitsdezernentin Diana Stolz lobte die Gala-Mitglieder für ihre engagierte Arbeit in Lampertheim und über die Stadtgrenzen hinaus. Schließlich leisteten sie dieses Engagement neben ihren Aufgaben im Beruf. Seit 20 Jahren solch bestens vernetzte Arbeit vor allem in der Prävention durchzuführen, sei beispielsgebend. Stolz wünschte der Ärzteschaft viel Erfolg für die weiteren Jahre. Im Gesundheitsforum seien Vorträge mit unterschiedlichen Themen von Fachleuten zu hören, stimmte Bürgermeister Gottfried Störmer zu. Diese Reihe sei eine herausragende Leistung für die Patienten und die für die Stadt Lampertheim. Der Verwaltungschef freue sich über die qualifizierten und engagierten Ärzte sowie über ihre medizinische Versorgung auf hohem Niveau. Er wisse die Menschen in guter Obhut – und äußerte drei Wünsche. Von den Ärzten: „Bleiben Sie so engagiert.“ Von den Besuchern: „Bleiben Sie interessiert.“ Und für die Gesamtheit: „Bleiben Sie gesund.“