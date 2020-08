Lampertheim.Leere Reihen passen so gar nicht zum Bild des Lampertheimer Orgelsommers. Doch in Seuchenzeiten wirken selbst spärlich besetzte Bänke wie ein Triumph. Das haben auch die Besucher der Domkirche so empfunden, als sie der Initiatorin der Konzertreihe, Heike Ittmann, einen Sonderapplaus spendeten. Er galt dem Entschluss, die 16. Auflage des Orgelsommers auch unter erheblichen Einschränkungen stattfinden zu lassen. Eine davon: die deutliche Begrenzung der Besucherzahlen.

Konzerterlebnisse sind in diesen Tagen rar. Umso intensiver mochte man die Klangschönheiten genießen, die Christiane Michel-Ostertun an der Vleugels-Orgel aufblühen ließ. Schon mit Dietrich Buxtehudes Präludium und Ciacona in C-Dur (BuxWV 137) setzte die Organistin ein Signal: Das auftaktische Bassmotiv wirkte wie ein Bekenntnis zu Lebensfreude inmitten der Bedrängnis.

Weil dieser Orgelsommer den Titel „Komponistinnen“ trägt und ursprünglich in einen größeren Veranstaltungskontext eingebettet war, der sich freilich den Folgen der Corona-Krise zu ergeben hatte, würdigte die Organistin mit ihrem Konzertprogramm Werke dreier unbekannter Komponistinnen der Romantik und Spätromantik: Elizabeth Stirling, Elfrida Andrée und Cécile Chaminade.

Melancholische Seite

Die ausgewählten Stücke – ein Movement, ein Larghetto und ein Trauermarsch – zeigten die Musikerinnen von deren melancholischer Seite. Was sich als wehmütige Reminiszenz an die Missachtung der musikalischen Kreativität und Produktivität von Künstlerinnen deuten ließ; ein beklagenswertes Phänomen, durchaus nicht nur in vergangenen Zeiten.

Den Status, den Christiane Michel-Ostertun in der Musikwelt errungen hat, ist indessen unumstritten. Die Mannheimerin hat sich nicht nur einen überregionalen Ruf als Organistin und Chorleiterin erworben, sondern auch als Komponistin und Improvisatorin. Ihre Kenntnisse gibt sie nicht nur lehrend weiter, sondern präsentiert sie – wie an diesem Sonntagabend – gerne auch im Konzertgeschehen. Mit mehreren eigenen Stücken setzte Michel-Ostertun das Motto dieses Orgelsommers denn auch sehr persönlich in Szene.

Ihre „Präludien zur Abendzeit“ sind assoziative und melodische Impressionen, die das sanfte Verglühen des Tages stimmungshaft abbilden und – wie im letzten, das Lied „Der Mond ist aufgegangen“ zitierende Stück „Der weiße Nebel“ – träumerisch-meditative Tonlagen erreicht. Indem die Organistin vom romantischen Klangpotenzial der Lampertheimer Domorgel rege Gebrauch machte und dabei auch die dynamischen Kapazitäten des Instruments nutzte, schuf sie lyrische Bilder mit feinen Zeichnungen und in luziden Farbgebungen.

Ihre viersätzige „Suite Romantique“ besticht durch die hymnischen Akkorde im Präludium, den harmonisch delikat aufeinander geschichteten Tonfolgen im Zwischenspiel sowie den beherzten Marschtriolen und schließlich dem dramatischen Pathos im Finale. Eine Komposition, die nicht nur den souveränen Umgang mit unterschiedlichen klassischen Stilmitteln dokumentiert, sondern ebenso eine ausgeprägte improvisatorische Spielfreude.

Im Zentrum des Abends jedoch: Johann Sebastian Bachs gewichtiges Präludium mit Fuge in e-Moll (BWV 548), das Christiane Michel-Ostertun mit prägnanten Zungenstimmen im Plenum aus den Pfeifen strömen ließ, wobei sie auf eine kantigere und zupackendere Akzentuierung verzichtete. Die Sonderstellung der wilden Sechzehntel-Läufe im Mittelteil der Fuge setzte die Interpretin auch klanglich ab, um das Finale mit der majestätischen Bassposaune einem befreiend wirkenden E-Dur-Schlussakkord zuzuführen.

Den gravitätischen Cantus Firmus in Louis Viernes populärem „Carillon de Westminster“ bettete sie in flirrend wirbelnde Begleitstimmen und unaufhörlich fließende Bewegungen, die für irisierende Harmoniewirkungen sorgten und das Stück zu einem jubelnden Abschluss brachten. Das beeindruckendste Stück dieses Konzerts, dem Christiane Michel-Ostertun als Zugabe ein filigranes, silbrig blinkendes Glasharmonika-Stück von Mozart folgen ließ. Virus – wo ist dein Stachel?

