Bekenntnis zum Glauben

Lampertheim.Längere Zeit haben sich die Konfirmanden der Martin-Luther-Gemeinde auf ihren großen Tag vorbereitet: den Eintritt in das christliche Leben der Erwachsenen und die Erneuerung des Taufbekenntnisses. Am Sonntag war es endlich soweit. Vor der Kirche hatten sich die Konfirmanden mit Pfarrer Ralf Kröger und dem Kirchenvorstand versammelt, um dann gemeinsam unter den Klängen des evangelischen Posaunenchores in die bis auf den letzten Platz gefüllte Kirche einzuziehen.

Mit einem herzlichen Willkommen wandte sich Kröger an die Konfirmanden, welche gestern im Mittelpunkt standen und in Zukunft von Gott begleitet durchs Leben gehen werden. Ein herzliches Willkommen entbot er aber auch den zahlreich erschienen Gottesdienstbesuchern. Gemeinsam sang die Gemeinde „Morgenlicht leuchtet“, wobei der Posaunenchor unter Leitung von Dirk Semper im Wechsel mit Andrea Hintz-Rettenmaier an der Orgel das Lied intonierte.

Kinderchor singt

Musikalisch bereicherte auch der Kinderprojektchor vom Chor Ephata unter Leitung von Maria Karb den Festgottesdienst. Mit instrumentaler Begleitung von Gitarre, Klavier und Querflöte sangen die Kinder das Lied „Bei Dir“ von Klaus Simon und erhielten für die musikalische Darbietung auch spontan Beifall.