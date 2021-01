Belebende Klangwelt

Lampertheim.In Depressionen will er während des Lockdowns nicht verfallen: Das hat sich Volker-Michael Kietzmann aus Neuschloss fest vorgenommen.

Gegen den „Corona-Blues“ geht der sonst so begeisterte Schwimmer derzeit viel im Umfeld seiner Heimatstadt wandern. Selbst bei Minustemperaturen. So erhält er sich die gute Laune. Auf seinen Touren findet Kietzmann immer wieder Dinge, denen er vorher kaum oder gar keine Beachtung schenkte – wie den Summstein, der Teil des Waldlehrpfads im Forst bei Neuschloss ist.

„Der liegt wirklich recht versteckt“, meint der Rentner. Folgt man dem Waldweg an der Grillhütte Heidetränke in südwestliche Richtung, kommt man zu einer Hinweistafel, die über Holzwirtschaft informiert. Rechts davon führt ein schmaler Pfad zu dem ungewöhnlichen Stein, der wiederum auf der rechten Seite aufgestellt wurde.

Entdeckt hat ihn Volker-Michael Kietzmann schon vor einiger Zeit mit seinem Enkel. Der Stein wirkt zunächst fast wie ein Grenzstein. Ungewöhnlich ist nur die große Kuhle in der oberen Hälfte. Wer dort seinen Kopf hinein steckt, kann seine eigene Klangwelt erschaffen.

Gut gegen den „Corona-Blues“

Durch pfeifen, sprechen, summen, husten, flüstern, brummen oder mit der Zunge schnalzen, verrät die Tafel daneben. „Das erzeugt einen ganz tollen Ton, einen kräftigen Sound, der ein bisschen im Kopf vibriert. Eine großartige Erfahrung“, schildert Kietzmann. Auf diese Weise haben die Menschen in alten Kulturen Höhlen zur Meditation und Heilung genutzt, informiert die Tafel. Außerdem sollen die Töne beruhigend und belebend wirken, heißt es. „Das ist ja immerhin schon etwas!“, sagt Volker-Michael Kietzmann und lacht. So ein Neuschlösser „Ohm“ könne bestimmt auch ein wenig den „Corona-Blues“ vertreiben. Selbst in Lockdown-Zeiten. „Zum Nachmachen empfohlen“, meint Kietzmann.

