Belebendes Element für den Stadtteil

Rosengarten.Eine eigene Feuerwehr hat Lampertheims kleinster Stadtteil schon lange nicht mehr, doch der Feuerwehrverein bleibt eine aktive Institution für die Rosengartener Dorfgemeinschaft. Neben zahlreichen Ausflügen und Stammtischen für seine Mitglieder leistet der Verein jährlich eine finanzielle Unterstützung von 500 Euro für die Hofheimer Einsatzkräfte.

Die konnten auf Anordnung des Bürgermeisters vorsorglich nicht wie sonst üblich der diesjährigen Jahreshauptversammlung beiwohnen. Nur weil keine aktiven Feuerwehrmänner und -frauen teilnahmen, konnte die Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus überhaupt stattfinden.

Hälfte der Mitglieder sind Frauen

Durch Verstorbene und Austritte hat sich die Mitgliederzahl um sechs auf 68 reduziert. Bemerkenswert: Fast die Hälfte der Mitglieder sind Frauen. Für den Stadtteil bleibt der Verein ein belebendes Element. So stehen 2020 neben dem monatlichen Stammtisch im Restaurant „Krug“ zahlreiche Ausflüge an, wie Vorsitzender Michael Dreier vorstellte.

Am Samstag, 9. Mai, soll es mit dem Bus ins Schloss und den anliegenden Park in Schwetzingen gehen. Am Samstag, 19. September, steht ein Tagesausflug ins pfälzische Venningen auf dem Programm. Gemeinsam wollen die Mitglieder das Weinessiggut „Doktorenhof“ besichtigen. Ferner ist eine spezielle Brunnenführung in Worms geplant, die sich die Mitglieder beim letztjährigen Ausflug mit der Nibelungenbahn ausgedacht hatten. ksm

© Südhessen Morgen, Montag, 09.03.2020