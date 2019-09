Beliebte Detektive in Lampertheim

Lampertheim.In diesem Jahr feiert die beliebte Jugendbuchreihe ihr 20. Bestehen. Zur Feier liest der Autor und Hörspielproduzent Ulf Blanck am Donnerstag, 10. Oktober, 16.15 Uhr, in der Lampertheimer Stadtbücherei. Die beliebte Serie erzählt die Geschichte der jungen Detektive aus Rocky Beach: In der Kids-Reihe sind Justus, Peter, Bob zehn Jahre alt - und bleiben es auch.

Dies, zumal auch die Leserschaft eher jünger ist. Die Kids-Bände richten sich an Spürnasen im Kindesalter. In „Die drei ??? Kids“ stehen Justus, Peter und Bob am Anfang ihrer Ermittlerkarriere. Ihre Fälle lösen sie eher mit Verstand, Fantasie, Mut und Witz als mit detektivischer Ausstattung. Ulf Blanck ist mit der „Die drei ???“-Reihe aufgewachsen. Er gehört zum Autorenteam für die Buchreihe, wie die Stadt mitteilt. red

