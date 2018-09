Beliebte Melodien als Souvenir

Hofheim.Unter Einbindung dreier hervorragender Solisten präsentierte der Männergesangverein „Sängerquartett-Liederkranz“ am Sonntag im restlos ausverkauften Bürgerhaus „Beliebte Melodien“. Das Konzertmotto hatte der seit exakt vier Jahrzehnten unter der Leitung von Manfred Boxheimer stehende Männerchor regelrecht verinnerlicht und die begeisterten Zuhörer auf eine musikalische Rundreise mitgenommen.

Im ersten Teil entführte der 25-köpfige Chor die Besucher in die Natur, startete gekonnt mit einem aus sechs Liedern aneinander gereihten Wanderliederpotpourri. Steffan Zier von den Mainzer Hofsängern übernahm den Part des Solotenors. Mit „Ich bin nur ein armer Wandergesell“ gab er gleich die erste Kostprobe seiner atemberaubenden Stimme.

Die Begleitung am Klavier übernahm Ju-Hee Oh, Lehrerin an der Lampertheimer Musikschule, die beim Aufgalopp mit einem lyrischen „Impromptu“ dem „augenblicklichen Einfall“ aus den letzten Schaffensjahren von Komponist Franz Schubert, gleich ihre ganze Klasse zeigte.

Unter die südliche Sonne rund um die Adria nahmen Chor und Solisten die Besucher im zweiten Teil mit. Auf Italienisch sang das Quartett „La Montanara“ beim Gang über die Berge, bevor Steffan Zier das Chiantilied anstimmte.

Mit ihrer wunderschönen Sopranstimme bereicherte Bärbel Bartonitz aus Gernsheim dann erstmals bei „Funiculi, funicula“ das Programm. Sie ebnete dem Chor den Weg für „Griechischer Wein“, um dann in Kroatien das temperamentvoll-feurige „Marina“ zu entdecken.

Brillante Solisten

Nach dem Duett von Zier und Bartonitz mit „Tanzen möcht ich“ gab es erst einmal eine 20-minütige Pause, wohlverdient für alle Protagonisten und die Besucher im aufgeheizten Bürgerhaussaal. Die Bewirtung im Foyer übernahm der Kerbeborschverein.

Ein Volltreffer einmal mehr auch Rudi Jäger, als „alter Hofheimer“ vielen bekannt, der als Moderator mit Informationen, Hintergründen und kleinen Anekdoten rund um die Liedvorträge die Zuhörer unterhielt.

Im dritten Teil warteten schließlich reichlich heitere Beiträge. Zunächst die lustig verpackte „Schwäb’sche Eisenbahn“ und „Der Hahn von Onkel Giacometo“, der zwar die Hennen verzückt, dann aber der Köchin zum Opfer fällt. Beim „Schwur“ von Bärbel Bartonitz wurde der Liebhaber zunächst abgewiesen, dann aber doch wieder erwartet. Recht anspruchsvoll für den Chor „Der Junggeselle“. Beeindruckend auch der mit einem schmissigen Rhythmus versehene „Zottelmarsch“, bei dem die Sänger einen Bläserchor imitierten. Das „Schwippslied“, das sich Bärbel Bartonitz ausgewählt hatte, entstammte gar einer Operette.

Weitaus getragener dann Teil vier, der nicht umsonst den Titel „Am Abend“ hatte. Nach den ruhigen Chorsätzen verabschiedeten sich die Solisten. Steffan Zier griff „Zwei Märchenaugen“ und „Musik ist meine Welt“ auf, während Bärbel Bartonitz die Tragkraft ihrer Stimme nochmals bei „Du großer Gott“ im Zusammenspiel mit dem Chor und gemeinsam mit Zier bei „Guten Abend, gut’ Nacht“ zum Besten gab.

Besinnlich das Finale des Chores mit der „Abendruhe“, die den fast dreistündigen Konzertabend krönte. Der Applaus für den Chor, die brillanten Solisten, den Moderator und vor allem den Dirigenten Manfred Boxheimer wollte kein Ende nehmen. Die Zugabe blieb mit „Alle Tage ist kein Sonntag“ und „Das Tal in den Bergen“ natürlich nicht aus. Vor dem Schlusswort des Moderators bedankte sich Quartett-Vorsitzender Gerd Bauer bei den Akteuren. Die Damen erhielten ein Blumengebinde, für die Herren gab es ein Weinpräsent. fh

© Südhessen Morgen, Dienstag, 18.09.2018