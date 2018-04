Anzeige

Lampertheim.Der Sonntag zeigt sich von seiner besten Seite: strahlend blauer Himmel, Sonnenschein und warme Temperaturen. Die Natur ist zum Leben erwacht und lockt die Menschen hinaus ins Freie. Viele haben sich auf den Weg zur Grube Feuerstein gemacht, wo die Mitglieder des Naturschutzbundes (Nabu) Lampertheim zum Tag der offenen Tür eingeladen haben.

Vor allem Familien mit Kindern schließen sich den Exkursionen der Naturschützer an, die zum spannenden Abenteuer werden. Denn es gibt vieles zu entdecken. „Wir wollen die Menschen in Lampertheim und der Region auf das Rückzugsgebiet mit seinen vielen Tier- und Pflanzenarten aufmerksam machen und es auf eine anschauliche Weise zeigen, denn es gibt immer weniger davon“, erklärt Andrea Hartkorn, die Vorsitzende der Lampertheimer Gruppe. Im Biotop könne die Natur hautnah, mit allen Sinnen erlebt werden.

Dass der Tag für Groß und Klein interessant ist, wird die nächste Stunde zeigen. Ein ganz besonderes Ereignis ist für die Mädchen und Jungen die Amphibienstation. Gerd Will hütet die Terrarien, in denen sich Kröten, Frösche und Molche tummeln. Diese Amphibien dürfen sogar angefasst werden. Die Kinder haben kein bisschen Scheu davor. Ben und Niklas nehmen nacheinander behutsam eine Kreuzkröte in die Hand und später einen Bergmolch. „Hier habe ich Erdkröten im Doppelpack“, sagt Amphibien-Experte Will und zeigt eine dicke Kröte, die das etwas kleinere Männchen huckepack trägt. Will erklärt, dass sich die Amphibien auf Laichwanderung befanden. Sie seien von ihrem Winterquartier, dem gegenüberliegenden Waldgebiet, über den Weg bis hin zum Laichgewässer gewandert.