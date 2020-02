Benefiz-Lauf soll „Race and Help“ ablösen

Lampertheim.Es hat sich ausgerast in der Notkirche. Die letzte Runde ist gedreht. Ein letztes Mal sind die Rennboliden krachend, sich mehrfach überschlagend über die Absperrung geschossen. Das Benefiz-Rennspektakel „Race and Help“ im Modellmaßstab 1:32 ging am vergangenen Wochenende zum letzten Mal über die Bühne. Nach 16 Jahren Raserei für den guten Zweck gab es bei der Siegerehrung am Freitag im Darmstädter Hof aber keinen Grund zur Trauer. Die Lebenshilfe freute sich über einen Spendenerlös von 4000 Euro.

Auch ohne „Race and Help“ dürfen sich die gemeinnützigen Organisationen in der Spargelstadt künftig über Zuwendungen der Rotarier freuen. Denn der Service-Club hat schon eine neue Veranstaltung im Auge. Die Männer und Frauen rund um Präsident Thomas Klauer feilen gerade an einer Laufveranstaltung entlang des Stadtparks für das Jahr 2021. Etwa 500 Meter lang soll die Strecke rund um Lampertheims grüne Lunge sein, für jede gedrehte Runde wird dann ein Betrag gespendet. Statt die Autos fahren zu lassen, müssen Teilnehmer nun also selbst aktiv werden und die Beine in Schwung bringen. Auch der Termin steht schon: Am 8. Mai 2021 soll die Premiere der neuen Benefizveranstaltung stattfinden – dann übrigens mit Stadtoberhaupt Gottfried Störmer als Rotary-Präsident, der auf Klauer folgen wird.

Neuer Impuls

„Nach 16 Jahren war es einfach an der Zeit, einen neuen Impuls zu setzen“, erklärte Noch-Präsident Klauer bei der Siegerehrung die Veränderungen. Weit hergeholt ist die Idee nicht, schließlich boomen Laufveranstaltungen im ganzen Land. Klauer kann sich zu dem Sportevent auch ein kleines Fest mit Speis und Trank im Stadtpark vorstellen. Man stehe beispielsweise schon in Kontakt mit den Lampertheimer Grundschulen, die schon läuferische Unterstützung signalisiert hätten. „Streckenplanung und -absperrung, Rundenzählen – das wird schon ein großes Projekt für unseren Club“, betonte Klauer.

Über die vorerst letzte „Race and Help“-Spende freute sich indes Günther Baus stellvertretend für „seine“ Kinder bei der Lebenshilfe. Denn dort ist das Geld schon fest verplant. „Wir investieren das komplett in Materialien für die Frühförderstelle“, erläuterte der Vorsitzende. Im neuen Wartezimmer entsteht dank der Zuwendung eine Spiel-Ecke. Daneben würden aber auch konkrete Therapie-Maßnahmen profitieren. Eine sogenannte, höhenverstellbare Reitsitzbank etwa stärkt die Rückenmuskulatur und verhilft Kindern zu einer gesunden Sitzposition und Haltung. Neue Gewichtsdecken sollen außerdem die Körperwahrnehmung fördern. „Das hat beruhigende Wirkung, beispielsweise auf hyperaktive Kinder“, berichtete Baus.

Stolz und Freude

Insgesamt hat der Rotary-Club mit der von Paul Blüm erdachten Veranstaltung in 16 Jahren 84 000 Euro für andere Organisationen gesammelt. Bei der Siegehrung überwog deshalb Stolz und Freude über diese Erfolge. Nur einer ärgerte sich dann doch: „Darüber, dass unser Team so langsam gefahren ist“, sagte Baus scherzend. Aufs Treppchen hatte es sein Team nicht geschafft.

© Südhessen Morgen, Samstag, 29.02.2020