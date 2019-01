Beratung bei Atemstillstand

Lampertheim.Die Selbsthilfegruppe Schlafapnoe, Atemstillstand, Kreis Bergstraße, trifft sich am Donnerstag, 7. Februar, 18.30 Uhr, in der Cafeteria des St. Marien-Krankenhauses. Die Hauptveranstaltung beginnt mit Informationen, gefolgt von einer Vorstellung einer Gerätereihe für die Schlafapnoe-Therapie. Referent ist Uwe Novak, erfahrener Produktspezialist Schlaftherapie und Beatmung, Gebietsleiter Süd-West Deutschland. Für Patienten mit Maskenproblemen gibt es in einem separaten Raum um 17.30 Uhr eine individuelle Maskenberatung. Sie umfasst die Überprüfung der aktuell genutzten Atemmaske sowie die Auswahl einer neuen passgerechten und hautverträglichen Atemmaske. Die Beratung ist kostenfrei für Mitglieder und zukünftige Mitglieder der Gruppe. red

