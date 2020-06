Beratung gefragter denn je

In Lampertheim war vor allem die Tagesstätte des Gemeindepsychiatrischen Zentrums in der Neuen Schulstraße 16 betroffen. Sie musste - wie auch andere Einrichtungen für Menschen mit Behinderung - im März geschlossen werden. Von heute auf morgen brach damit für die psychisch Kranken ihre Tagesstruktur weg. „Unsere Mitarbeiter haben versucht, telefonisch und mit Hausbesuchen den Kontakt zu halten“, erläutert Caritasdirektorin Stefanie Rhein. Nun seien alle froh, dass die Tagesstätte wieder geöffnet hat. Wenn auch nicht für alle wieder gemeinsam zur gleichen Zeit, sondern mit verschiedenen Angeboten an Vor- und Nachmittagen und kleineren Gruppen. Immerhin kehrt damit für die Gäste der Caritas ein wenig Alltag zurück und sie können aus ihrer Isolation, in der sich viele von ihnen in den vergangenen Wochen befunden haben, herauskommen.

Im Gemeindepsychiatrischen Zentrum sind außerdem die Büros der Beratungsstelle untergebracht. Hier findet allgemeine Lebensberatung, Schwangerenberatung und Seniorenberatung statt. Dies konnte während der Krise telefonisch oder per E-Mail fortgeführt werden. In der Krise habe sich gezeigt, wie wichtig die Arbeit der Beratungsstellen ist. Sorgen und Existenzängste hätten bei vielen Menschen zugenommen. „Wenn Einkommen und Wohnen nicht mehr gesichert sind, kommt vieles ins Wanken“, sagt Caritasdirektor Ansgar Funcke. Die Hilfeangebote der Caritas seien verlässliche Anlaufstellen, die Sicherheit geben.

Beratung sei ein Wachstumsmarkt. Existenzielle Nöte seien in der Beratungsarbeit die Hauptthemen - auch schon vor der Corona-Krise. Dazu gehören Themen wie Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, bezahlbarer Wohnraum. In der Seniorenberatungsstelle der Caritas in Lampertheim hat Silvia Rhiem in den vergangenen Wochen viele Nachfragen zu den Regelungen während der Krise erhalten. Senioren riefen aber auch an, um einfach mal mit jemandem sprechen zu können. „Einsamkeit ist im Moment ein großes Thema“, betont Funcke.

Das Alten- und Pflegeheim Mariä Verkündigung an der Hagenstraße gehört ebenfalls zum Caritasverband und ist stark von den strengen Corona-Regeln für Pflegeeinrichtungen betroffen, vor allem wegen des Besuchsverbots, das zuletzt ein wenig gelockert wurde. Die langjährige Leiterin Heide Neumann war im April in den Ruhestand verabschiedet worden - allerdings ohne Abschiedsfeier. Benedict Pretnar ist ihr Nachfolger. Aus Kostengründen sind die Umbaupläne bis auf Weiteres vom Tisch. Der Verband möchte aber weiterhin mit einem Alten- und Pflegeheim in der Spargelstadt präsent sein, versicherte Rhein. Derzeit werde die Machbarkeit für einen Neubau auf dem Gelände an der Hagenstraße geprüft.

„Sozial braucht digital. Digital braucht sozial“ - so ist der Bericht des Caritasverbandes für das Geschäftsjahr 2019 überschrieben. Mit der Corona-Krise sei der Verband von seinem eigenen Schwerpunktthema, das er sich im vergangenen Jahr für die nahe Zukunft gesetzt habe, eingeholt worden, so Funcke. Die Krise habe die Überlegungen innerhalb des Verbandes, wie die Arbeit in den Dienststellen und Einrichtungen digital wandeln kann, enorm beschleunigt. Von heute auf morgen galt es in vielen Bereichen Lösungen zu finden, bei denen auf persönliche Kontakte weitgehend verzichtet werden konnte. Das sei zum großen Teil gelungen. Aber es habe auch gezeigt, dass von der Digitalisierung Menschen abgehängt werden, weil sie nicht die technischen Voraussetzungen haben. „Digital kann auch eine Hürde sein“, stellt Funcke fest. Deswegen sei es wichtig, dass die Angebote der Caritas für alle erreichbar bleiben.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 04.06.2020