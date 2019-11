Bereit für fünfte Jahreszeit

Hofheim.Bereits seit Monaten steht die Kampagne des Carnevalvereins für die fünfte Jahreszeit. Der Kartenvorverkauf für die beiden Prunksitzungen am 1. und 8. Februar beginnt am Sonntag, 10. November, um 10.33 Uhr im Foyer des Bürgerhauses. Den Weiterverkauf der Karten übernimmt ab Montag, 11. November, die Zweigstelle Hofheim der Raiffeisenbank Ried. An diesem Tag steigt um 16.11 Uhr auch die Kampagneneröffnug am Ausscheller. Die interne Kampagneneröffnung wird am Freitag, 15. November, ab 19.11 Uhr gefeiert. Mit dem Aufbau des Saals und der Bürgerhausbühne wird am Samstag, 11. Januar, begonnen.

Die Generalprobe der Gruppen ist für Freitag, 24. Januar, angesetzt, die der Redner für den 30. Januar. Dazwischen fällt die Ordensgala am Sonntag, 26. Januar, um 14.11 Uhr im Bürgerhaus. Die Kinderfastnacht steigt am Sonntag, 16. Februar, um 15.11 Uhr im Bürgerhaus, die Hexennacht am Donnerstag, 20. Februar. Das Heringsessen am Aschermittwoch, 26. Februar, um 18 Uhr schließt die Aktivitäten ab. fh

© Südhessen Morgen, Samstag, 09.11.2019