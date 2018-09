Bergsträßer Segler erfolgreich

Lampertheim.Spannenden Segelsport gab es am Lohheider See, wo der Duisburger Opti-A-Cup ausgetragen wurde. Bei wechselnden, teilweise recht schwierigen und stark drehenden Windverhältnissen konnte sich Leonard von Holtum (links) vom Wassersportverein Bergstraße in Heppenheim nach fünf Wettfahrten an die Spitze des Teilnehmerfeldes setzen und den Siegerpokal an die Bergstraße holen. Sein Bruder Konstantin (rechts) ließ es sich nicht nehmen, die letzte Wettfahrt für sich zu entscheiden und belegte damit insgesamt den sechsten Platz. ) red (Bild: Wassersportverein Bergstraße

© Südhessen Morgen, Samstag, 08.09.2018