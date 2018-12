Bescherung in Zehntscheune

Lampertheim.Bescherung ohne Lieder? Das geht gar nicht, dachten sich die Marketing-Verantwortlichen von der Raiffeisenbank Ried und ließen im Saal der Zehnscheune weihnachtliche Weisen erklingen. Schließlich sollte das Verteilen der Geschenke stimmungsvoll sein.

Die Raiffeisenbank Ried übergab Präsente an Lampertheimer und Bürstädter Kinder im Wert von 7500 Euro. „Diese Aktion führen wir zum dritten Mal durch“, sagte Simone Freiermuth aus der Marketingabteilung. Bankkunden und Geschäftspartner verzichteten zu Weihnachten auf Präsente zugunsten dieser Spendenaktion.

„Rund 300 Kinder aus hilfsbedürftigen Familien werden von den Tafeln in Bürstadt und Lampertheim versorgt“, erklärte Freiermuth. Diese Mädchen und Jungen durften bei den Tafeln einen Wunschzettel schreiben, wobei der Wunsch einen Wert von maximal 25 Euro haben durfte. Die Bank kaufte die Geschenke ein. „Beschenkt werden Kinder und Jugendliche von null´bis 18 Jahren, am Montag die Lampertheimer und am Donnerstag die Bürstädter“, erläuterte Freiermuth.

Päckchen stapeln sich

In der Zehntscheune stapelten sich die Päckchen und ehrenamtliche Helfer der Tafel überreichten sie. Foad Kheder, gebürtig aus dem Nordirak, war mit seinen Kindern Daria, Diar und Danar gekommen. Schüchtern nahmen sie die Pakete in Empfang und verrieten, dass sie die Geschenke zu Hause auspacken wollten.

Auch Avesta Ster war mit ihrer Mutter Miro Henderin in der Zehntscheune. „Wir finden es richtig nett, dass es solch eine Geschenke-Aktion gibt“, freute sich das Mädchen. Für alle Familien gab es dann noch heißen Orangensaft und Weihnachtsplätzchen. roi

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 19.12.2018