Lampertheim.Die Cafeteria der Seniorenbegegnungsstätte Alte Schule ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Eine Theatergruppe unter der Leitung von Heiner Kraft präsentiert drei Sketche. Die Zuschauer spenden den Amateurschauspielern viel Applaus. „’Senioren spielen für Senioren’ heißt unser Workshop“, erklärt die Seniorenbeiratsvorsitzende Gerlinde Hellmuth.

Den ersten Sketch „Tasse oder Kännchen“ spielen Christina Kiehs-Glos und Herbert Tiefel. Der Handlungsort ist ein Café in Lampertheim. Kiehs-Glos verkörpert eine feine, aber nervende Dame mit schwäbischem Dialekt und Tiefel einen Ober. Beide Darsteller haben passende Requisiten gewählt. Die Gäste finden den großen Hut von Kiehs-Glos und die schwarzhaarige Perücke von Tiefel lustig. „Die Beiden sehen verkleidet ganz anders aus“, lachen die Gäste.

„Ich möchte bitte eine Tasse Kaffee“, sagt da schon die Cafébesucherin. Die Bedienung antwortet: „Wir haben leider nur Kännchen!“ Und die satirischen Wortgefechte nehmen ihren Lauf. Völlig genervt meint schließlich der Ober: „Die macht mich verrückt. Ich glaube, die alte Schrappnelle ist aus Howwe!“ Das nächste Rollenspiel ist in einem Pariser Hotel angesiedelt. Melitta Härtl als Hotelgast hat eine Mitarbeiterin der Rezeption an der Leitung. Beide haben jedoch Verständigungsschwierigkeiten, denn die Hotelfachfrau (Gerlinde Hellmuth) steht buchstäblich auf der Leitung. Melitta Härtl versucht vergebens, der Empfangsmitarbeiterin klar zu machen, dass sie ein Zimmer in einem Londoner Hotel buchen soll.