Bes(ch)wingte Stimmung im heimischen Winterwonderland

Lampertheim.Sie ließen es musikalisch schneien, machten eine Schlittenfahrt und unternahmen eine Wanderung durch den weißen Winterwald. Mit einer Fülle an Winter- und Weihnachtsliedern im Bigband-Format stimmten die Musiker der LA Reed Big Band um ihren Leiter Rainer Heute im Schwanensaal auf die Festtage ein. Obendrein gab es humorvolle Gedichte und Geschichten rund um die Weihnachtszeit.

Die 23-köpfige Band zeigte sich mal lustig, mal besinnlich. Die Sänger setzten zusätzlich vokale Glanzlichter. Vom großen Big-Band-Klang bis hin zur solistischen Höchstleistung wurde alles geboten. Immer wieder gab es Szenenapplaus. „Es ist das dritte Swinging-Christmas-Konzert überhaupt, das zweite Mal im Schwanensaal“, erklärte der Dirigent. Schon kurz nach der Ankündigung war es ausverkauft gewesen, was die Bekanntheit und Beliebtheit der Band dokumentiert.

Sehr zum Vergnügen der Besucher waren sich die Musiker auch für eine weihnachtliche Maskerade nicht zu schade. Sogar ein Weihnachtsmann (Jörg Sebastian) war mit von der Partie, der sein entkräftetes (Plüsch-) Rentier an einer Leine hinter sich herzog.

Baritonsaxofonist und administrativer Leiter Jörg Sebastian legte seine Verkleidung ab und los ging’s mit „Last Christmas“ in Swing-Form. Den Christmas-Song „Frosty The Snowman“ verstärkten die Sänger Helmut Wehe, Matthias Braun, Meike Krauß, Sigi Vorwalter und Christine Gralow. Danach wünschte sich Vorwalter exklusive Geschenke zu Weihnachten, wie einen Nerz und Christbaumschmuck von Tiffany. So wird es jedenfalls in dem US-Weihnachtslied „Santa Baby“ von Eartha Kitt beschrieben.

Rainer Heute berichtete über zwei pfiffige Astronauten, die sich in der Erdumlaufbahn befanden. Sie hatten vor dem Start in das Raumschiff eine Mundharmonika und ein Schellenband hineingeschmuggelt. Damit ließen sie „Jingle Bells“ erklingen – „das erste Lied, das aus dem Weltall übertragen wurde“, erklärte Rainer Heute schmunzelnd.

Bigband-Musiker Jochen Furch, der zum Vereinsvorstand gehört, las einen Kinderaufsatz vor, der sich als lustige Adventsgeschichte entpuppte: „Der Adpfent ist die schönste Zeit im Winter. Die meisten haben eine Grippe, aber wir besitzen eine Krippe.“ Christian Reichelt, Saxofonist und Vereinsvorsitzender, hatte mit besonders spitzer Feder eine witzige Geschichte geschrieben. Zum einen seien die Bühnenakteure gespannt, was sie in der Pause des Christkindl-Gigs von den städtischen Mitarbeitern zu futtern kriegten. Außerdem planten sie in der Runde der Mitarbeiter der verschiedenen Fachbereiche und mit Bürgermeister Gottfried Störmer sowie Kulturamtsleiter Rolf Hecher schon das Swinging-Christmas-Konzert 2020. Reichelt verpasste ihnen englische Berufstitel und brachte das Publikum damit sehr zum Lachen. Nach seinem Solo-Einsatz bei „White Christmas“ legte Hans-Peter Stoll seine Trompete zur Seite und las das Gedicht „Wettrüsten zur Weihnachtszeit“ vor. Anerkennende Pfiffe schallten Helmut Wehe nach dem Elvis-Presley-Song „Blue Christmas“ entgegen. Der Song „Baby, It’s Cold Outside“ wurde von Ralph Siegel in deutscher Sprache verfasst. Eine weitere Fassung von Manfred Krug interpretierten Matthias Braun und Sigi Vorwalter.

Anschließend wurde „O Tannenbaum“ gespielt, wozu die Blechbläser Glamour-Hüte aufsetzten: grüne Weihnachtsbäume mit goldener Lametta-Verzierung, roten Christbaumkugeln und goldfarbenem Stern. Sie boten damit einen Vorgeschmack auf das heimische Wohnzimmer, in dem schon bald wieder ein geschmückter Weihnachtsbaum das Fest der Liebe einläuten wird.

Info: Fotostrecke im Internet unter suedhessen-morgen.de

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 11.12.2019