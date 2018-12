Besinnlich und frech kriminell

Lampertheim.Mit einer adventlichen Autorenlesung, die besinnliche Erzählungen, aber auch schwarzen Humor im Gepäck hatte, begeisterte Lilo Beil ihr Publikum in der Kindertagesstätte Schwalbennest.

„Der Erlös des Abends aus Spenden und Buchverkäufen soll der Lebenshilfe zugutekommen“, erklärte Bernhard Conrad, Präsident des Kiwani-Clubs, der mit der Lebenshilfe zur Lesung eingeladen hatte. In der Einrichtung würden etwa ein Drittel Kinder mit geistigen und körperlichen Einschränkungen betreut. „Mittlerweile gibt es Apps als Hilfsmittel für die Kommunikation“, betonte Lebenshilfe-Vorsitzender Günther Baus. Dafür würde ein Tablet benötigt. Das solle mithilfe der Spenden angeschafft werden.

„Zuerst besinnlich oder frech kriminell?“, fragte Lilo Beil. Als bekennende Tierfreundin bot sie dann an, mit „Luzifer, die Weihnachtskatze“ aus ihrem Buch „Mord auf vier Pfoten“ zu beginnen. „Tierfeinde kommen in diesem Buch nicht gut weg!“, verriet sie augenzwinkernd vorweg. Die ironisch-humorvolle Geschichte erzählt von der ehemals streunenden, schwarz-struppigen Katzendame Luzifer, die am Ende den Nachbarn und Katzenhasser beim Weihnachtsbaumschmücken so erschreckt, dass der in den Tod stürzt.

Nostalgisch besinnlich wurde es mit der Geschichte „Das Christkind und der Griwwelbisser“ aus der Taschenbuchausgabe „Maikäfersommer“. „Der Begriff Griwwelbisser stammt aus dem Kurpfälzer Dialekt und bedeutet so viel wie wüster Kerl oder Geizhals, erklärte sie.

Die Kurzgeschichte erzählt vom reichen Eberhard Carillon, der aufgrund des frühen Todes seiner Frau ein verbitterter, alter Unsympath wurde und sich in manische Arbeitswut und geldgierige Verbissenheit flüchtete. Als er erstmals seit Langem sein schäbiges Haus verlässt, erhält er heilende Selbstreflexion. Für Lacher sorgte besonders „Der Teufelsbraten“, eine Kurzgeschichte über einen geklauten, aber umso schmackhafteren Stallhasen, der im Pfarrhaus verspeist wurde. „Pfarrhäuser prägen!“ witzelte Lilo Beil, die selbst Pfarrerstochter ist und ihre Kindheit und Jugend in Dielkirchen bei Rockenhausen und Winden bei Landau verbrachte.

Auch mit dem Kurzkrimi über einen Klassentyrann aus der Kindheit in „Weihnachtliche Begegnung“ aus dem „Kriminellen Nürnberger Weihnachtsbuch“ konnte Beil die Zuhörer in ihren Bann ziehen. Abschließend las sie „Leas Reise gen Osten“ aus den „Schattenzeit Geschichten“, eine eindrucksvolle und traurige Kurzgeschichte aus der Kinderperspektive im Dritten Reich.

„Ich hatte eine idyllische Kindheit, aber ich habe auch die anderen Seiten erlebt. Tod und Leben waren immer nah beieinander“, sagte sie. Ihr neuer Roman, der neunte Gontard-Krimi „Mädchen im roten Kleid“, erscheint im März 2019. aha

