Besinnliche Jubiläumsfeier

Lampertheim.Zur Jubiläumsfeier kamen die Mitglieder des Jahrgangs 1938 mit Angehörigen und Freunden in der Domkirche zu einem ökumenischen Gottesdienst zusammen, der von den Pfarrern Claus-Peter Stockh und Adam Herbert sehr ansprechend und besinnlich gestaltet wurde. Die Mitwirkung des St. Andreas Chors unter der Leitung von Günter Gabler und des Katholischen Kirchenmusikvereins unter der Leitung von Markus Niebler gaben dem Gottesdienst einen sehr feierlichen Rahmen. Pfarrer Herbert gab den 38ern in seiner Ansprache das gute Motto „Rückwärts dankbar, vorwärts mutig, aufwärts gläubig“ mit auf den Weg. Die Kollekte in Höhe von 340 Euro, die am Ende des Gottesdienstes gesammelt wurde, kommt entsprechen dem Wunsch der 38er den Kindergärten der beiden Gemeinden zu Gute. red (Bild: Rühle)

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 17.10.2018