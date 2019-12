Besinnlicher Abschluss

Hofheim.Der von der evangelischen Kirchengemeinde organisierte lebendige Adventskalender fand im Garten von Anette Jansen einen würdigen Abschluss. Die Gastgeberin konnte mit dem Besuch – trotz des ungemütlichen Regens – mehr als zufrieden sein. Der Garten der dem Künstlerverein Bürstadt angehörenden Gastgeberin war hell erleuchtet und bildete ein passendes Ambiente. Den besinnlichen Moment leitete Jan Aron Snaschel mit „I’m dreaming of a white Christmas“ gesanglich ein, wobei er sich selbst auf der Gitarre begleitete.

Passende Geschichten hatte Heidrun Rosenberger ausgewählt, die zum Nachdenken aber auch zum Schmunzeln veranlassten. Unterhaltsam auch die Geschichte vom Nachweihnachtsengel – dem einzigen Engel, der sprechen kann, vorgetragen von Anette Jansen. Dazwischen war immer wieder Jan Aron Snaschel zu hören, zunächst mit „Dust in the wind“, dann wieder weihnachtlich mit „Feliz navidad“ und zu guter Letzt mit dem ergreifenden John Lennon-Hit „Happy Christmas (War is over)“. Als dann der Regen nachließ, blieben viele der Gäste stehen und erfreuten sich am Glühwein, Apfelpunsch und an den Schmalzbroten, die Anette Jansen vorbereitet hatte. fh

