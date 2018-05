Anzeige

Lampertheim.Über eine besondere Zuwendung freut sich die Bürgerstiftung Lampertheim: Ein Ehepaar hat die Stiftung in seinem Testament als Alleinerbin eingesetzt. Neben einem Barvermögen, das zum überwiegenden Teil dem Stiftungskapital zugeführt wurde, kommt die Stiftung in den Besitz von zwei Eigentumswohnungen. Die hier erzielten Mieten können zu einem Teil direkt für laufende Projekte in Lampertheim und den Stadtteilen eingesetzt werden, teilt der Vorsitzende der Bürgerstiftung, Erich Maier, mit.

Um gegenüber den Erblassern ihre Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen, hat die Bürgerstiftung von dem Steinmetz-Betrieb Boris Boxheimer einen Gedenkstein anfertigen lassen, der im Stadtpark im Bereich des Litera-Turms aufgestellt wurde. Für den Aufbau ihres Vermögens ist die Bürgerstiftung auf Zustiftungen angewiesen. Immer häufiger erfolgen diese nicht nur zu Lebzeiten in kleineren Beträgen, sondern auch in größeren Beträgen in Form von Testamenten oder Erbverträgen. red