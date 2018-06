Besser abwarten

Anzeige

Man kann Jens Klingler nicht vorwerfen, dass er die taktischen Interessen seiner Partei, der SPD, über die eigene Expertise als Finanzdezernent stellt. Klingler bleibt in Haushaltsangelegenheiten unbestechlich – da könnte in Wiesbaden momentan auch die SPD regieren und da mag sich die eigene Partei im Landtagswahlkampf positionieren, wie sie will: Als Hüter der Kommunalfinanzen lässt sich Klingler keinen falschen Fünfziger unterjubeln.

Als solchen aber betrachtet Lampertheims Finanzdezernent offensichtlich Bestrebungen seiner Partei auf Landesebene, die kommunalen Straßenbeiträge abzuschaffen. Dies würde bedeuten: Die Gelder für die Sanierungen müssten über andere Wege fließen. Doch auch hier gilt das Prinzip: Wer etwas gibt, muss woanders etwas wegnehmen. Wären Beiträge also nicht gerechter?

So oder so verdient das Thema eine Diskussion, die im Wahlkampfmodus nicht zu führen ist. Mit der Neuordnung der Niederschlagswassergebühr hat die Lampertheimer Verwaltung erst einmal genug zu tun. Und es kann auch nicht schaden, die Erfahrungen, die Bürstadt und Biblis mit der Einführung wiederkehrender Straßenbeiträge machen, auszuwerten. Abzuwarten scheint in diesem Fall tatsächlich die bessere Strategie zu sein.