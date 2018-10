Besser hören im Sitzungssaal

Lampertheim.Auf Initiative des Lampertheimer Behindertenbeirats hat die Stadtverwaltung den Sitzungssaal des Stadthauses mit einer FM-Anlage für Schwerhörige und für Hörgeschädigte mit einem Hörgerät oder Cochlea-Implantat ausgestattet. Dies teilt die Verwaltung mit. Im Sitzungssaal tagen unter anderem die politischen Gremien und finden Fachvorträge und Empfänge statt.

Die technische Ergänzung ermöglicht es, das Gesprochene an Empfänger zu senden, welche sich die Hörgeschädigten um den Hals hängen. An diesen Empfänger können je nach Beeinträchtigung Kopfhörer oder Induktionsschleifen angeschlossen werden. Schwerhörige ohne eigenes Hörgerät nutzen die Kopfhörer. Schwerhörige mit eigenem Hörgerät oder Cochlea-Implantat nutzen die Induktionsschleife und können ihr Hörgerät beziehungsweise Implantat auf die entsprechende Frequenz einstellen. Es wurden zunächst zehn solcher Empfänger angeschafft, die gleichzeitig betrieben werden können. Zusätzlich zur stationären FM-Anlage im Sitzungssaal wurde auch an andere Veranstaltungsorte gedacht. Ein mobiler Sender ermöglicht es, die FM-Anlage an alle gängigen Mikrofonanlagen anzuschließen.

Mit der Anschaffung der Anlage wurde ein weiterer Schritt in Richtung Barrierefreiheit der Stadtverwaltung getätigt. Nun sind alle Personen, in der Lage an Sitzungen und Vorträgen teilzunehmen. Besucher, die die Anlage nutzen möchten, können sich vor jeder Veranstaltung an einen städtischen Bediensteten wenden – egal, ob aktiver Teilnehmer oder Zuhörer. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 01.11.2018