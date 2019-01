Beste bei der Tümmlerschau

Hofheim.Von klein auf züchtet die Hofheimerin Kai Schnellbächer als Hobby Kleintiere. Viele Jahre war sie beim Hofheimer Kleintierzuchtverein in verantwortlicher Position im Vorstand, bevor sie sich dem Odenwälder Rassetaubenclub anschloss. Seit 16 Jahren ist sie dort bereits Mitglied – parallel zur Mitgliedschaft in Hofheim, die sie seit fünf Jahren nur noch passiv ausübt. Am vergangenen Wochenende nahm Kai Schnellbächer mit ihren Tieren an der Deutschen Tümmlerschau in Altenstadt teil. Dabei wurden fast 2000 Tauben der Kategorie Tümmler ausgestellt.

Im Rahmen dieser Schau fand auch die Hauptsonderschau der Stargarder Zitterhälse statt. „Unsere verschiedenen Taubenrassen werden in Kategorien eingeteilt, da es immer verschiedene Schwerpunkte gibt“, erklärt die Hofheimerin das Prozedere. Bei den Tümmlern war und ist ausschlaggebend, dass es eine lebhafte und flugfreudige Taube ist. Mit immerhin 34 ihrer insgesamt 100 Tauben in sieben verschiedenen Farben war Schnellbächer angetreten.

Tümmlerband für zwei Tiere

Zweimal erreichte sie mit ihrem Federvieh die Note „Vorzüglich“, jeweils mit dem höchsten Preis, dem sogenannten Tümmlerband. Dreimal erzielte sie ein „Hervorragend“ mit ihren weiteren Tauben – durchweg also einen sehr guten Schnitt. Von den insgesamt etwa 30 Tieren, die ein „vorzüglich“ und ein Tümmlerband errungen hatten, wurden insgesamt sechs Champions von den Preisrichtern ausgewählt. Unter ihnen befand sich auch ein gelber Stargarder Zitterhals von Schnellbächer. Im Rahmen des Züchterabends wurde diese außergewöhnliche Taube dann mit einem Pokal ausgezeichnet. Sie ist der „Champion 2019 der Deutschen Tümmlerschau“. Als die Käfignummer 466 aufgerufen wurde, reagierte die Hofheimerin erst gar nicht, so überrascht wurde sie von dieser außergewöhnlichen Auszeichnung.

„Das war das I-Tüpfelchen“, freute sich Schnellbächer anschließend umso mehr. Als Titelsammlerin sieht sie sich aber nicht, erst recht nicht unter den Taubenzüchtern. Dieses Hobby hat sie erst in den vergangenen fünf Jahren intensiviert und ihre zuvor geliebten Hühner komplett aufgegeben. Im eigenen Garten sind die Taubenschläge aufgebaut, alles wird von zu Hause aus gesteuert. Die Tiere werden im sogenannten Offenschlag gehalten. Die Pflege sei im Vergleich zu den Hühnern weitaus einfacher, Futter und Wasser reichten aus. Die Muttertiere ziehen die Küken selbst groß. Die Tauben müssen lediglich beringt werden.

Noch am Anfang

Während der Hofheimerin in Sachen Hühnerzucht kaum jemand etwas vormachen konnte, sieht sich Schnellbächer bei den Tauben als Jungzüchterin. Doch ihre neue Erfolgsgeschichte soll mit diesem ersten großen Sieg längst noch nicht beendet sein. Als Nächstes steht am Monatsende die Deutsche Taubenschau in Kassel an, wo Schnellbächer noch einmal 26 Tiere ihrer Stargarder Zitterhälse präsentieren wird. In Spezialkäfigen werden die Tiere im Auto nach Nordhessen gefahren. „Ich hoffe, den Titel des Deutschen Meisters zu erreichen.“ Die Hofheimerin fährt selbstbewusst nach Kassel, will aber vor allem wieder dazu lernen. Insgesamt werden dort 19 700 Tauben präsentiert.

Derlei Titelkämpfe sieht Schnellbächer in erster Linie als Reflexion auf ihre Züchterarbeit. „Ich fahre nicht mit dem Ziel dorthin, fünf Hervorragend zu bekommen“, sagt Schnellbächer. Doch, wenn in Kassel die Gewinner aufgerufen werden, wird sie dieses Mal genauer hinhören. fh

