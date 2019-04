Lampertheim.Es hat schon Tradition in der Kindertagesstätte Pater Alfred Delp, dass einmal im Jahr ein Puppentheater die Kinder besucht. Die Kinder waren wieder sehr nahe am Geschehen dran und gestalteten das Theaterstück mit. So durften sie mit dem Kasper in das Abenteuer um den Zauberstab der Hexe ziehen. Die Erzieherinnen freuten sich, dass es noch Puppenspieler gibt, die in die Kindergärten reisen und dieses Erlebnis ermöglichen. ( red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 30.04.2019