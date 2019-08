Besucher bejubeln die Sommernacht

LAMPERTHEIM.Sommer, Sonne, Strand, Cocktails und Musik – die verkaufsoffene Sommernacht versetzte am Freitagabend Lampertheims Innenstadt bis Mitternacht in Urlaubsatmosphäre. Entspannt lehnten sich Besucher auf dem „Schillerstrand“ im Liegestuhl zurück. Die Füße in den Sand, am kühlen Getränk nippen und die Seele bei karibischem Flair baumeln lassen – fehlte nur noch der Meerblick. Das war aber auch das Einzige, was die zahlreichen Besucher bei der Sommernacht vermissten.

Je später der Abend, desto mehr Besucher strömten in die Fußgängerzone. Neben den Sonderaktionen der geöffneten Geschäfte lockten besonders das Musikangebot mit Live-Band und mehreren DJ’s sowie ein reichhaltiges Speise- und Getränkeangebot.

Für Urlaubsstimmung sorgte aber vor allem der großflächig aufgeschüttete Sand auf dem Schillerplatz. Hier legte am frühen Abend DJ Lohrbie auf, bevor die Band „Holger Bläß & friends“ vorm Schillercafé Stellung bezog und mit Livemusik einheizte. Renate Brockmann und ihr Partner Holger Renner etwa waren hauptsächlich wegen des musikalischen Angebots in die Innenstadt flaniert. „Ein Eis essen, was trinken und Musik hören“, lautete ihre Zielstellung für den Abend. Nach einer Runde über die Veranstaltung blieben sie bei DJ Frank hängen, der in der Kaiserstraße vorm Café Schmerker auflegte.

Neben der Fußgängerzone bildete sich aber vom Europaplatz aus über die Domgasse eine zweite Feier-Achse. Die könne, was das Geschäftsleben betrifft, der Kaiserstraße ohnehin bald den Rang ablaufen, glaubt Dirk Dewald vom Stadtmarketing. Nicht umsonst wird der Regiebetrieb dort bald seine neuen Quartiere aufschlagen.

Betrieb in der Domgasse

Vom Eine-Welt-Laden am Stadthaus aus, der noch vor seiner Eröffnung Tag der offenen Tür feierte, bildete sich vor allem vor dem „Cavatappi“ und „Me & more“ ein zweiter Hotspot abseits des Schillerplatzes. DJ Isabelle Kühni sorgte dort für gute Stimmung. „Es wird von Jahr zu Jahr besser“, fand Michael Kutzner. Der Lampertheimer genoss den Abend mit italienischem Wein und einer Zigarre, wie die meisten Besucher am späten Abend war er nicht zum Shoppen, sondern zum „Spaß haben und Musik hören“ gekommen.

Die Kassen der Einzelhändler scheinen aber schon vorher geklingelt zu haben. „Anhand der eingelösten Spargeltaler sehen wir einen hervorragenden Umsatz“, betonte Stadtrat Gottlieb Ohl. Mit dem Stadtmarketing hatte er in einem kleinen Holzhäuschen auf der Veranstaltung „Gesicht gezeigt“. Weil die Taler auszugehen drohten, habe man sogar nachordern müssen.

„Die Resonanz war super“, fanden Ohl und Dewald. Die Veranstaltung sei in der Kombination aus Einkaufen und Feiern für die Innenstadt wichtig, kurble die innenstädtische Wirtschaft zumindest für einen Tag an. „Heute war auf jeden Fall Leben in der Stadt“, freute sich Ohl.

Weil sie mit der Veranstaltung so zufrieden sind, wollen sie das Konzept sogar ausweiten. „Wir wollen den Sand nachhaltiger nutzen“, erklärte Ohl. Die Beschaffung sei immerhin eine fünfstellige Investition. In den kommenden Jahren kann sich das Stadtmarketing eine Art Veranstaltungsserie über das Wochenende vorstellen, etwa ein Volleyballturnier schwebt den Akteuren vor.

Eine Idee, mit der sie bei den kleinsten Besuchern auf Gegenliebe stoßen werden. Jonas und Marlon spielten fast den ganzen Abend im Sand. Ihr einziger Wunsch fürs nächste Jahr: Noch mehr Sand.

Der Südhessen Morgen unterstützt die Sommernacht als Sponsor.

© Südhessen Morgen, Montag, 19.08.2019