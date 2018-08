Anzeige

„150 Jahre sind angesichts von zwei Jahrtausenden Christenheit zwar nicht viel, aber für Lampertheim sind sie dennoch wichtig. Die Domkirche ist zu einem Symbol von Heimat geworden“, erklärte Pfarrerin Sabine Sauerwein der Gemeinde.

Erst als sie während des Gottesdienstes auf die Bildausstellung aufmerksam machte, bemerkte ein Großteil der gut besuchten Kirche die Kunstwerke an der Wand. Denn die Bilder hängen in zeitlicher Abfolge dezent an den Wänden in Richtung Kanzel und Taufstein, fügen sich in schwarz-weiß gut in die ansonsten blanken Wände ein.

Ausgewählt hat die Werke die Kirchenvorsteherin und Fotografin Stefanie Eichler aus den Archiven von Stadt und Gemeinde sowie ihren Privataufnahmen. Auch zwei Farbbilder aus der jüngeren Vergangenheit mit der Vleugels-Orgel und den sechs neuen Glocken sind dabei.

Für Staunen sorgten allerdings besonders die Aufnahmen der alten Domkirche von vor der Zerstörung. „Eine dreischiffige Basilika mit knapp 1100 Sitzplätzen und einer zweiten Fensterreihe über den Seitenschiffen“, erläuterte Pfarrer Adam Herbert eine Innenansicht. Damit sei die Kirche fast drei Mal so groß wie heute.

„Ich wusste nicht, dass die Kirche vor der Zerstörung ganz anders gebaut war“, sagte eine Lampertheimerin. „Eine imposante Leistung für eine Gemeinde mit damals nur 5000 Einwohnern“, meinte ein anderer, ebenso überraschter Besucher, „jetzt weiß ich auch, woher die Bezeichnung Dom kommt“.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 14.08.2018