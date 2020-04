Beten mit Bläsern

Hofheim.Die Bläserinnen und Bläser des evangelischen Posaunenchores erfreuen die Hofheimer Bevölkerung auch in dieser Woche zweimal mit einem musikalischen Gebet. „Musik ist das Schönste auf der Welt, und Musikant zu sein, ist eine Gabe Gottes“, zitiert Dirigent Dirk Hindel den früheren „König der Blasmusik“, Ernst Mosch. Gerade in Zeiten der Krise sei das musikalische Gebet kostbar. „Mich macht es stolz, dass uns dies gelungen ist“, gibt Hindel die Wertschätzung an seine Musiker weiter.

Dennoch hofft der Dirigent, den Probenbetrieb demnächst wieder aufnehmen zu dürfen. Die Liedauswahl für Donnerstag, 23. April, 19.05 Uhr, betrifft drei Strophen der Nummer 170 des Choralbuchs „Komm, Herr, segne uns“. Am Sonntag, 26. April, erklingen erneut um 19.05 Uhr drei Strophen der Nummer 434 „Schalom chaverim“. fh

