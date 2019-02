Betroffener hilft Helfern

Lampertheim/Bergstraße.Burkhard Vetter ist trockener Alkoholiker. Der Inhaber des gleichnamigen Bekleidungshauses in Bürstadt und Vorsitzender der FDP-Fraktion in der dortigen Stadtverordnetenversammlung nutzt seine Bekanntheit, um über Suchtgefahren aufzuklären. Jetzt hat er „als Privatmann“ dem Arbeitskreis Suchtkrankenhilfe Lampertheim 500 Euro gespendet. Vetter: „Weil die Leute sehr gute Arbeit leisten, aber auch, um auf diese Einrichtung aufmerksam zu machen.“

Der Arbeitskreis Suchtkrankenhilfe Bensheim/Bergstraße hat eine Filiale in Bensheim und eine in Lampertheim. Gisela Finkbeiner und ihre Helfer kümmern sich ehrenamtlich und oft auf eigene Kosten um suchtkranke Menschen in Lampertheim und der näheren Umgebung.

Das Angebot in Lampertheim werde stark frequentiert, sagte sie. Das konnte ihre Kollegin Ria Klemm über die Anlaufstelle in Bensheim nicht behaupten. Dort seien noch Kapazitäten frei. Burkhard Vetter erklärte, die wenigsten Kranken könnten sich in die Öffentlichkeit trauen. Und für die sei die Suchtkrankenhilfe der ideale Anlaufpunkt, weil seriös und verschwiegen. mas

Info: suchtkrankenhilfe-lampertheim.de

