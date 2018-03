Bewässerung wie von Geisterhand

Anzeige

Nach ihren Berechnungen würden Landwirte Unmengen an Stress, Wasser und Geld einsparen. „Sie müssen den Roboter nur noch zum Feld fahren. Den Rest erledigt er“, erklärte das Dreigespann. Die Idee kam Tom Götz in den Sommerferien, als er bei einem landwirtschaftlichen Betrieb aushalf. Den Roboter haben die Elftklässler dann in stundenlanger Kleinstarbeit in der hauseigenen Schlosserei angefertigt. Die Jury vergab in dieser Kategorie gleich zwei erste Plätze, auch Thanos Drossos vom Schuldorf Bergstraße in Seeheim-Jugenheim überzeugte mit einer punktgenauen Bewässerung für den Garten. Auf dem Landeswettbewerb am 9. und 10. April bei Merck in Darmstadt will die Gruppe mit „AutoRain“ ihren dritten Platz vom Vorjahr toppen – und am liebsten als Sieger zum Bundeswettbewerb fahren.

Ebenso viel Lob erntete Robin Christ als vierter Starter des LGL.Der 17-Jährige hatte als Einzelkämpfer ein Programm zur Lösung der Helmholtz-Gleichung entwickelt. Die spielt unter anderem für die Akustik eine entscheidende Rolle. Christ betrachtete das Problem sowohl aus mathematischer als auch aus informatischer Perspektive und beeindruckte damit die Jury. Auch er vertritt das LGL und die Region Hessen/Bergstraße beim Landeswettbewerb. Für die Komplexität seiner Aufgabenstellung und seine herausragende Arbeit erhielt der Bibliser außerdem den Sonderpreis der Deutschen Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung (DGfZP).

