Bewegende Feier im Farbenschimmer

LAMPERTHEIM.Ein Ständchen im flackernden Kerzenschein seines großen Kirchenschiffs, ein kleines Lichtermeer aus Feuerzeugen auf seinen Kirchenbänken, dazu Poesie von Goethe: Ob sich der Dom seine Geburtstagsparty wohl so vorgestellt hätte? Die Besucher jedenfalls waren von einer „wunderschönen“ und „bewegenden“ Stimmung gerührt. Neben der Andacht gab es für das Geburtstagskind aber auch jede Menge Geschenke.

Bildhauer Holger Schinz-Sauerwein enthüllte zwei vom Förderverein Domkirche gestiftete Sandsteinplatten an deren Eingangspforte. Außerdem übergab die Volksbühne Lampertheim einen Scheck über 5000 Euro, die Siebenbürger Sachsen spendeten 800 Euro.

„Dom des Rieds“

Im Feierjahr 2018 konnte mancher Bürger schon den Überblick verlieren, wann denn nun die eigentliche Geburtsstunde der Lampertheimer Domkirche gefeiert wird. Am Donnerstagabend war es dann aber soweit. Auf den Tag genau 150 Jahre zuvor, am 18. Oktober 1868, war die Kirche an erstmals geweiht worden. Seitdem ist das Gotteshaus im neugotischen Stil zum Wahrzeichen der Stadt und darüber hinaus als „Dom des Rieds“ bekannt geworden. Dazwischen erlebte der einst dreischiffige Dom aber auch seine nächtliche Zerstörung durch Fliegerbomben im Zweiten Weltkrieg und den Wiederaufbau in eine große Hallenkirche ab 1955. Und doch ist es ebenjene Grundfeste, welche die Zeit überdauert hat.

„Wir sind deshalb dankbar und stolz, dass wir solch ein Jubiläum feiern dürfen“, sagte Pfarrerin Sabine Sauerwein bei der Begrüßung auf dem Kirchenvorplatz. Ein großes Publikum hatte sich eingefunden, um den Geburtstag der Kirche gebührend zu feiern. Auch Fördervereinsvorsitzender Herbert Eichenauer betonte: „Eine solche Feier ist schon etwas ganz Besonderes.“ Eichenauer ließ die Geschichte des seit 26 Jahren bestehenden Fördervereins Revue passieren und erinnerte mit dem Kirchenbauverein an den Vorgänger, „ohne den das alles gar nicht möglich gewesen wäre“.

Der 167 Mitglieder starke Förderverein habe die Kirche bis heute mit rund 500 000 Euro, davon die Hälfte für die Orgel, unterstützt. Auf Initiative von Vorstandsmitglied Rudolf Steffan habe man Holger Schinz-Sauerwein mit der Fertigung der Sandsteinplatten beauftragt. Die haben die schlichte Inschrift „Domkirche – Evangelische Lukasgemeinde Lampertheim“ und Einweihungs-, Zerstörungs- und Wiedereinweihungsdaten.

„Mehr braucht es auch nicht“, fand Pfarrerin Sauerwein, „das passt wunderbar zur Kirche“. Ihre Verbundenheit zur Domkirche und der Lukasgemeinde drückten auch die Volksbühne und die Siebenbürger Sachsen aus. Die ausgebombte Domkirche bot bereits 1950/51 eine denkwürdige Kulisse für die „Jedermann“-Aufführung der Gruppe. Seitdem nutzt die Volksbühne die Notkirche.

„Magischer Ort“

Den Abschluss des Abends stellte die Andacht dar, welche Vikarin Jasmin Setny gemeinsam mit Pfarrerin Sauerwein und den Konfirmanden gestaltete. Als das Licht im Dom ausging und nur noch durch Kerzenschein und Farbenschimmer von den Außenstrahlern beleuchtet war, wurde das Gotteshauses für einen der Konfirmanden zu „einem magischen Ort“.

Sie lasen ihre Gedanken zur Kirche vor, manch einer wünschte sich eine Heizung, andere bedankten sich für „schützende Mauern“. Zum Festwochenende war das aber nur der Auftakt. Nach der zurückliegenden Musiknacht findet am Sonntagmorgen um 10 Uhr der Festgottesdienst statt.

