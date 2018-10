Bewegte Vereinsgeschichte

Lampertheim.Aus dem Lampertheimer Fußball nicht mehr wegzudenken ist die AS Azzurri Lampertheim, die am heutigen Samstag, 20. Oktober, in der Hans-Pfeiffer-Halle ihren 40. Geburtstag feiert. Beginn des Festkommerses, bei dem die Veranstalter mit einigen Beiträgen und einer Fotoausstellung die bescheidenen Anfänge im Jahr 1978 in Erinnerung rufen wollen, ist um 18 Uhr. Neben zahlreichen Ehrungen ist auch für die musikalische Unterhaltung bestens gesorgt.

Vito Volpe war damals der Initiator der Vereinsgründung. Als das damalige Vorstandsmitglied des SC Blumenau im Krankenhaus lag, ärgerte es ihn sehr, dass ihn keiner seiner Vereinskameraden besuchte, und er beschloss fortan, einen Schlussstrich unter sein ehrenamtliches Engagement im Mannheimer Stadtteil zu ziehen. Was lag näher, als in seinem Wohnort Lampertheim einen Verein zu gründen, zumal es viele junge fußballbegeisterte Italiener gab, die eine solche Gründung förmlich herbeisehnten? Und als Volpe auch noch Giuseppe Mascara, Cosimo Cascone, Pietro Castiglione und Antonio Bruno Crea für sein Vorhaben gewann, stand einer Vereinsgründung nichts im Wege.

Damals hieß der Verein noch FC Azzurri Italia Lampertheim 09 und unternahm seine ersten Gehversuche unter der Obhut des traditionsreichen FC Olympia Lampertheim. Herzlichkeit, Emotion und sportlicher Erfolg – das zeichnet den Club aus.

Es dauerte jedoch einige Zeit, ehe die ersten sportlichen Erfolge erzielt wurden, denn die Anfänge waren zunächst sehr bescheiden. Der junge Verein musste mehr Niederlagen hinnehmen, als ihm recht war. Dabei spielte er in der Anfangszeit noch auf dem Hartplatz im Lampertheimer Stadtteil Rosengarten.

1992 aber feierte der Verein mit dem Aufstieg in die Kreisliga A seinen ersten großen Erfolg. Noch besser aber sollte es im Jahr 2013 kommen, als der Associazione Sportiva unter dem damaligen Trainer Aiad Al-Jumaili der Aufstieg in die Kreisoberliga Bergstraße gelang, in der sich der Verein immerhin zwei Jahre hielt.

Aktuell spielen die Azzurri in der Kreisliga A unter dem früheren Spieler Martin Göring eine erfolgreiche Runde. hias

