Bewegung muss sein – auch in Corona-Zeiten

Lampertheim.Bewegung und Sport sind gesund, da die Muskulatur aufgebaut wird und die Knochen gestärkt werden, wissen Margit Selb und Annemarie Metze. Regelmäßiges Training sei auch im Alter wichtig, erklären die Seniorinnen. Selb ist Gruppenleiterin der Lampertheimer Osteoporose-Selbsthilfegruppe und Metze ihre Stellvertreterin. „Für den, der an Osteoporose leidet, ist die Bewegung ein Muss“, erklärt Margit Selb.

Beim Treff mit dem „Südhessen Morgen“ führen die Frauen Übungen aus dem Programm der Sitzgymnastik vor. Selb und Metze sind die Mutmacherinnen der 20-köpfigen Gruppe und bedauern, dass wegen der Corona-Pandemie kein Treffen mit den Anderen möglich ist. „Ich telefoniere mit den Mitgliedern und schreibe Briefe. Ich möchte die Senioren auf dem Laufenden halten und die Botschaft vermitteln, dass wir zu unseren Mitstreitern stehen und sie nicht allein sind“, berichtet Selb. Und Metze ergänzt: „Wir sind eine tolle Truppe, und Margit ist das Herz davon.“

Doch es hat noch einen anderen Grund, dass die Gruppenleiterin zu Annemarie Metze gekommen ist. Sie ist vorkurzem 90 Jahre alt geworden und noch immer aktiv in der Selbsthilfegruppe. Margit Selb nennt sie „meine rechte Hand“. Metze ist altersgemäß fit, flink huscht sie hin und her. „Ich mache jeden Morgen zehn Minuten Gymnastik“, betont Annemarie Metze. Sie ist am Zeitgeschehen interessiert und betreibt mehrere Hobbys. In jüngeren Jahren hat sie das Ausland bereist. „Wir sind vor allem in den Süden gefahren. Oftmals waren wir mit unserem Wohnmobil unterwegs. Auch der Dackel war mit von der Partie“, sagt die Seniorin über die Familienreisen. Ihre Kinder sind mittlerweile aus dem Haus und ihr Ehemann ist vor acht Jahren verstorben.

Heute liest Annemarie Metze in ihrer Freizeit historische Romane und hört klassische Musik, beispielsweise mit den Opernsängern Fritz Wunderlich, Rudolf Schock und Andrea Bocelli. „Außerdem höre ich leidenschaftlich gerne Männerchöre wie die Don Kosaken und die Schwarzmeer Kosaken sowie Trompetenkonzerte“, verrät die 90-Jährige. Außerdem steht sie gerne am Herd.

Gesang und Natur

Die gelernte Drogistin hat in einem Arzneigroßhandel gearbeitet. Vor 40 Jahren ist Annemarie Metze mit ihrer Familie von Mannheim nach Lampertheim gezogen. In der Spargelstadt seien sie sehr gut aufgenommen worden. Fast 26 Jahre hat Metze im Gesangsverein Liedertafel gesungen. Das Naturschutzgebiet Biedensand sei für sie schon immer ein beliebtes Ausflugsziel gewesen. Deshalb freut sie sich umso mehr, dass sie das Altrheingebiet vor der Haustüre hat.

„Ich bin eine zufriedene Lampertheimerin“, resümiert Metze und lächelt verschmitzt. Seit 2014 besucht sie die Osteoporose Ortsgruppe in Lampertheim. „Wenn die Corona-Krise vorbei ist, dann steigen wir wieder voll ein“, bekräftigen die Seniorinnen. „Dann können wir, die Teenager-Spätlese, uns endlich wieder sehen und miteinander sprechen“, betont Margit Selb.

