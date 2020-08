Bewerbung um Pfarramt

Hüttenfeld/Neuschloß.Im September wird sich der Pfarrer der evangelischen Kichengemeinde Hüttenfeld und der Johannesgemeinde Neuschloß, Reinald Fuhr, nach einer insgesamt 40-jährigen Amtszeit in den Ruhestand verabschieden (wir haben berichtet). Für die Neubesetzung ab 1. Jaunar 2021 gibt es einen Bewerber: Thomas Höppner-Kopf (Bild) ist derzeit noch Pfarrer in Hamm/Ibersheim und möchte nun über den Rhein wechseln.

Gottesdienst in Kapelle

An diesem Sonntag, 30. August, will sich Thomas Höppner-Kopf in einem Gottesdienst den Gemeinden und den Kirchenvorstehern vorstellen. Der Gottesdienst findet um 10 Uhr in der Friedhofskapelle in Neuschloß statt. Die Kirchenvorstände beider Gemeinden werden in ihren bevorstehenden Sitzungen über die Einstellung des Bewerbers abstimmen.

Eine Anmeldung für den Gottesdienst ist nicht nötig. Es gelten die bestehenden Hygienebestimmungen. Listen, auf denen man sich eintragen muss, liegen bereit. Ein Mund-Nasenschutz ist mitzubringen. ron

