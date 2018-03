Anzeige

So setze die Stadt für ihre Betreuungskonzepte Prioritäten in der Ausbildung von Sozialkompetenzen. Freie Träger dagegen bevorzugten etwa die Vermittlung von Fremdsprachen, während konfessionelle Betreiber Akzente in der religiösen Erziehung setzten.

Die Stadt bezahlt

Bei Neubauten von Kindergärten gilt: Die Stadt bezahlt. Sie muss freien beziehungsweise konfessionellen Trägern eine hundertprozentige Kostenübernahme gewähren. Für bestehende Einrichtungen gilt noch die Regel, wonach konfessionelle Träger sich zu 15 Prozent an den Betriebskosten und zu 10 Prozent an der Unterhaltung der Kleinkindgruppen beteiligen müssen. Deshalb hat die Stadt im aktuellen Vergabeverfahren für die Trägerschaft der Kindertagesstätte im künftigen Neubaugebiet Gleisdreieck zumindest aus wirtschaftlicher Sicht keine Präferenz.

In administrativer Hinsicht sieht der Erste Stadtrat indes leichte Vorteile zugunsten der Übernahme einer kommunalen Trägerschaft für eine Betreuungseinrichtung. Dies hätten etwa die Umstände im Zusammenhang mit der Einberufung eines Akteneinsichtsausschusses für die Kindertagesstätte „Schwalbennest“ der Lebenshilfe gezeigt. Verwaltungsmäßige Angelegenheiten, etwa mit Blick auf finanzielle Vorgänge, ließen sich in eigenen Einrichtungen leichter kontrollieren.

Dennoch gelte für eine Entscheidung über die Vergabe der Trägerschaft in der Stadtverordnetenversammlung die Devise: „Die Bedingungen müssen stimmen.“ Das erzieherische Konzept der neuen Einrichtung müsse „zu Lampertheim passen“, meint Jens Klingler. Optimal sei es, wenn es die bestehenden Angebote sinnvoll ergänze.

Gespräch mit Städtetag

Unterdessen wird sich die Verwaltung am Freitag abermals mit dem Hessischen Städtetag ins Benehmen setzen, um über die Konkretisierung des Beschlusses der Wiesbadener Landesregierung zu beraten, sechs Betreuungsstunden am Tag beitragsfrei zu stellen. Nach Klinglers Auffassung werde im Städtetag „noch nicht in der Tiefe erkannt“, wie sich die schwarz-grünen Wohltaten auf kommunaler Ebene auswirkten.

Längst hätten sich die Bemessungsgrundlagen für den Landeszuschuss an die Eltern verändert; diesbezüglich müsste er eigentlich höher ausfallen – erst recht ab dem kommenden Jahr, wenn die Kommunen mit deutlichen Kostensteigerungen bei den Betreuungseinrichtungen rechneten. So seien neue Betriebskostenverträge mit den Kirchen auszuhandeln. Höhere Standards wirkten sich ebenso kostensteigernd aus wie zu erwartende Tarifabschlüsse bei den Erzieherinnen.

Zusammen mit dem Arbeitskreis Kinderbetreuung hat das Lampertheimer Sozialdezernat ein neues Gebührenmodell auf der Grundlage der partiellen Gebührenfreistellung durch das Land entwickelt. Demnach zahlen Eltern für die Betreuung ihrer Kinder jenseits der gebührenfreien sechs Stunden einen Stundensatz von 22,60 Euro. Dieser ergibt sich aus der Summe von 135,60 Euro, die das Land für die ersten sechs Betreuungsstunden eines Tages – dies entspricht 22,60 Euro pro Stunde – gewährt.

Das Fundament für die neue Kindertagesstätte an der Ringstraße ist übrigens gelegt. Am 1. September soll die neue Einrichtung eröffnet werden.

