Bezahlbaren Wohnraum schaffen

Lampertheim. Er hat schon mehrfach darüber gesprochen. Zuletzt bei der Einbringung des Haushaltsplans für das Jahr 2019: Es sei zu überlegen, ob die Stadt ihre Fördermittel für die Schaffung bezahlbaren Wohnraums nicht besser in eigene Projekte investiere, meinte Bürgermeister Gottfried Störmer. Immerhin betrage die jährliche Fördersumme derzeit 230 000 Euro. Zwei Jahre zusammengenommen ergebe dies einen Betrag, der es der Stadt erlaube, bezahlbaren Wohnraum direkt und damit auch städtisches Eigentum zu schaffen.

Störmer handelte sich in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses damit einen Seitenhieb von links ein: SPD-Fraktionschef Marius Schmidt forderte den Verwaltungschef auf, seine öffentlich geäußerten Überlegungen mit konkreten Kalkulationen zu unterfüttern. Wer solche Erwägungen anstelle, müsse entsprechende Konzepte vorlegen. Schmidt äußerte indes erhebliche Zweifel, dass es die aktuelle und absehbare Haushaltssituation der Stadt erlauben werde, in den bezahlbaren Wohnraum zu investieren. Bei einem Überschuss von rund 300 000 Euro im Ergebnishaushalt des Etatentwurfs für 2019 kommt die Stadt als Akteur aus Sicht des Sozialdemokraten nicht in Frage. „Überzeugen Sie mich vom Gegenteil!“, forderte Schmidt den Bürgermeister auf.

Gottfried Störmer wollte diese Aufforderung als längst erwartetes politisches Signal verstanden wissen und versprach im Ausschuss, die Verwaltung werde zu gegebener Zeit entsprechende Vorschläge unterbreiten. Freilich äußerte sich auch Schmidts Koalitionskollege, FDP-Fraktionschef Thomas Bittner, skeptisch, dass die Stadt selbst als Bauherr auftreten und die neu geschaffenen Immobilien anschließend auch verwalten könne. Marius Schmidt sagte anderntags auf „SHM“-Anfrage: „Jede Maßnahme, die bezahlbaren Wohnraum schafft, soll mir recht sein“. Bei einem Bedarf von 300 Wohnungssuchenden gebe die Haushaltssituation der Stadt aber keinen Anlass zu konkreten Hoffnungen.

Zuletzt habe die Baugenossenschaft 37 Wohnungen für ein Investitionsvolumen von mehr als acht Millionen Euro geschaffen. Ihm sei schleierhaft, wie die Stadt selbst vergleichbar große Bauvorhaben stemmen könne. Schmidt bekennt sich zur parlamentarisch festgelegten Strategie, wonach die Stadt Fördermittel für entsprechende Bauvorhaben bewilligt und zusätzlich Belegungsrechte ankauft.

Für den Geschäftsführer der Lampertheimer Baugenossenschaft, Wolfgang Klee, ist klar: Ohne städtische Fördermittel bräche der Baugenossenschaft ein tragender Pfeiler in der wirtschaftlichen Kalkulation weg. Bei einem Abzug der Fördermittel bräche aber auch der Wettbewerb auf diesem Sektor zusammen; schließlich profitierten von den Zuschüssen nicht nur die Baugenossenschaft, sondern auch andere freie Investoren.

Gegenüber der Stadt führt Klee zudem die Vorteile der Baugenossenschaft ins Feld, die bei Neubauten auf „gewachsene Partnerschaften“ wie Architekten oder Handwerksfirmen zurückgreifen könne. Sie verfüge damit über ein „eingespieltes System“, das die Stadt erst mit hohem Personal- und Verwaltungsaufwand schaffen müsste. (urs)

